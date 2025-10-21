Agrovoltaika v Česku: Vertikální panely už míří i na ornou půdu

České zemědělství a energetika vstupují do nové etapy. Ministerstvo zemědělství připravilo aktualizaci vyhlášky, která zásadně mění podmínky pro využívání agrovoltaiky – technologie kombinující pěstování plodin s výrobou elektřiny ze slunce.
Nová legislativa představuje důležitý krok k modernizaci českého zemědělství i k posílení domácí energetické soběstačnosti. O úspěchu agrovoltaiky rozhodne, jak rychle se podaří proměnit legislativní rámec v reálné projekty na českých polích.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře