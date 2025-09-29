Zprávy o trhu EU ETS: 29. 9. 2025

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec25 dosáhla €75,80 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec25).
DMA přehled (klouzavý průměr):
- 20denní průměr (DMA20): €76,19
- 30denní průměr (DMA30): €74,84
- 50denní průměr (DMA50): €73,43
- 100denní průměr (DMA100): €72,80
- 200denní průměr (DMA200): €72,50
Faktory, které je vhodné sledovat tento týden:
Aukce
Na aukcích bude tento týden nabídnuto celkem 11,97 milionu povolenek EU ETS na burze EEX, což je jen o 0,47 milionu (4,1 %) více než minulý týden. Důvodem je, že Německo kvůli svátku (Den jednoty) jednu aukci vynechává.
Počasí
Evropa oficiálně zahájila topnou sezónu 1. října a chlad je už znát. Prognózy ukazují, že severozápadní Evropa zůstane do 4. října zhruba o 3 °C chladnější, než je obvyklý průměr. V Německu zůstane vítr do 30. září utlumený, poté se dostane nad sezónní normál, ale směrem k 10. říjnu opět zeslábne.
Ekonomický výhled
Po minulém týdnu ve znamení PMI se pozornost přesouvá na německá data. Úterní maloobchodní tržby by měly po srpnovém poklesu o 1,5 % vzrůst o 0,5 % m/m, zatímco inflace CPI se čeká jen na úrovni +0,1 % m/m. Na trzích s úrokovými sazbami se sleduje Bank of Japan – spekuluje se, zda další zvýšení přijde už v říjnu, nebo až v prosinci. Výhled je postupný, ale stabilní: do konce mandátu guvernéra Uedy (Kazuo Ueda, současný guvernér Bank of Japan od roku 2023) na začátku roku 2028 trh počítá minimálně se čtyřmi zvýšeními – jedním v roce 2025, dvěma v roce 2026 a případně dalším před březnem 2028.
Prognóza vývoje
Po vypršení zářijových opcí se trh s uhlíkem hledá nové směrování. Compliance poptávka spojená s termínem 30. září působí spíše symbolicky než reálně, a krátkodobý vývoj je tak více vázán na korelace s energetickými trhy a dynamiku palivového přepínání. Technicky se kontrakt EUA Dec-25 konsoliduje kolem 76 € po poklesu z nedávných maxim u 78 €. Růstový potenciál brzdí 20denní klouzavý průměr (76,19 €), zatímco support je na 30DMA (74,84 €) a dále posílen na 200DMA (72,50 €).
Momentum slábne – RSI je na střední hodnotě 53 a MACD přešel pod signální linii. Bollingerova pásma se zužují, což signalizuje blížící se výkyv volatility. Krátkodobý bias zůstává spíše negativní, pokud trh znovu neprorazí 78 €. Nejbližší podporou je 74 €, klíčovou hranicí pak 72,50 €.
Co se stalo minulý týden:
- EUA Dec25 Cena uhlíku zakončila v pátek týden o 2,2 % níže, při průměrném rozpětí obchodování 2,59 €. Expirace zářijových opcí se promítla do nižší aktivity – objem na hlavním kontraktu klesl o 12,5 % t/t, když se zobchodovalo 120,5 milionu EUA.
- Zpráva CoT (Commitment of Traders): Data ukazují na výrazně „natažený“ trh. Podle posledního reportu COT ICE fondy navýšily dlouhé pozice o 7,34 mil. EUA a současně snížily krátké o zhruba 2 mil. Výsledkem je čistá dlouhá pozice 78,05 mil. EUA – nejvyšší od května 2021. Taková koncentrace zvyšuje riziko korekce směrem dolů, pokud se objeví spouštěč. Graf CoT viz níže.
- Energetika: V některých zemích Evropy minulý týden zpomalilo plnění zásobníků plynem, což lehce podpořilo ceny. Tento vývoj přichází ve chvíli, kdy předpovědi hlásí chladnější počasí, než je pro toto období v kontinentální Evropě obvyklé.
- Politika: EDF (Électricité de France, francouzská státní energetická společnost) varuje před možnými stávkami od 1. října. Akce má začít 1. října ve 21:00 a trvat 24 hodin, s potenciálním dopadem na provoz energetických zařízení.
Komentáře