02/2025

MMR vydalo stanovisko ke Změně č. 2 Územního rozvojového plánu

29. 9. 2025| zdroj: SP ČR0

cleaning-robot-3459587_640
zdroj: pixabay

Změnu č. 2 Územního rozvojového plánu Ministerstvo pro místní rozvoj navrhuje pořídit s ohledem na plnění cílů a závazků vyplývajících ze směrnice RED III ve vazbě na zákon č. 249/2025 Sb., o urychlení využívání některých obnovitelných zdrojů energie a o změně souvisejících zákonů (dále jen „zákon OZE“), který nabyl účinnosti dne 1. 8.  2025. 

V akceleračních oblastech bude povolování záměrů využívajících větrnou energii (dále jen „VTE“), resp. záměrů využívajících energii slunečního záření (dále jen „FVE“) probíhat v jednodušším režimu dle zákona OZE.

Stanovisko Svazu průmyslu

Návrh zadání změny č. 2 ÚRP doporučuje umísťovat FVE a VTE na umělé a zastavěné plochy, ovšem Svaz upozorňuje, že některé typy těchto ploch, území anebo staveb uvedených v návrhu zadání jsou z hlediska technické proveditelnosti, bezpečnosti a environmentálních dopadů problematické až nevhodné. 

Dále uvádíme, že umísťování staveb FVE v území umělých vodních útvarů je sice technologicky možné, ale na území ČR jde o velmi omezený potenciál. Stavby plovoucích FVE vyžadují klidnou vodní hladinu, posouzení vlivu na vodní ekosystémy a poměrně složitou údržbu. Umístění VTE v těchto územích je pak prakticky nereálné.

