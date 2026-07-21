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Zprávy o trhu EU ETS: 20. 7. 2026

20. 7. 2026| autor: Redakce| zdroj: Vertis0

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zdroj: unsplash.com

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec26 dosáhla €78,95 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec26).

DMA přehled (klouzavé průměry):

  • 20denní průměr (DMA20): €80,01
  • 30denní průměrr (DMA30): €79,66
  • 50denní průměr (DMA50): €78,63
  • 100denní průměr (DMA100): €75,54
  • 200denní průměr (DMA200): €79,16

Faktory, na které si dát pozor tento týden:

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