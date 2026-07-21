Zprávy o trhu EU ETS: 20. 7. 2026

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec26 dosáhla €78,95 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec26).
DMA přehled (klouzavé průměry):
- 20denní průměr (DMA20): €80,01
- 30denní průměrr (DMA30): €79,66
- 50denní průměr (DMA50): €78,63
- 100denní průměr (DMA100): €75,54
- 200denní průměr (DMA200): €79,16
Faktory, na které si dát pozor tento týden:
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