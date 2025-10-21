02/2025

Zprávy o trhu EU ETS: 20. 10. 2025

Přinášíme stav ceny na trhu EU ETS z dnešního dne a týdenní souhrn. Indikativní cena emisní povolenky (EUA)Dec25 dosáhla €79,15 ± €0,30 (na základě rolling průměru Dec25).

DMA přehled (klouzavý průměr):

  • 20denní průměr (DMA20): €77,65
  • 30denní průměr (DMA30): €77,41
  • 50denní průměr (DMA50): €75,50
  • 100denní průměr (DMA100): €73,71
  • 200denní průměr (DMA200): €73,07

Faktory, které je vhodné sledovat tento týden

Aukce

Celkový objem aukcí za tento týden klesne na 11,49 milionu EUA, což představuje pokles o 2,16 milionu oproti minulému týdnu. Tento čtvrtek nekoná dvoutýdenní polská aukce.

Počasí

Energetické a povětrnostní podmínky by měly tento týden poskytnout omezenou fundamentální podporu, protože nadprůměrné teploty v severozápadní Evropě by měly omezit poptávku po vytápění, zatímco mírně silnější vítr by měl snížit závislost na fosilních palivech a zmírnit zajišťovací aktivity energetických společností.

Ekonomický výhled

Údaje za eurozónu za tento týden pravděpodobně potvrdí křehké oživení, přičemž kompozitní PMI by se měl pohybovat kolem hodnoty 51, což v případě potvrzení naznačuje pouze marginální růst. Výroba by měla zůstat v poklesu, přičemž Německo se bude pohybovat kolem hodnoty 49,6 a Francie kolem hodnoty 48,4, zatímco služby by mohly zůstat mírně nad hodnotou 50, a to díky relativní odolnosti Německa. Inflační tlaky se jeví jako utlumené, německý PPI je sotva kladný a přebytek běžného účtu se snižuje, zatímco důvěra spotřebitelů pravděpodobně zůstane slabá – to vše naznačuje umírněný a nerovnoměrný výhled na příští měsíce.

Prognóza vývoje

Na začátku topné sezóny bude trh pravděpodobně řízen tím, kdo ovlivní krátkodobé pohyby – zda spekulanti reagující na zprávy, nebo utility opatrně zajišťující pozice podle vývoje počasí.

Tento týden může být ovlivněn několika negativními faktory – zprávami o možném příměří mezi Trumpem a Putinem na Ukrajině či obnovenými boji v Gaze, což může zhoršit náladu na trhu a vést k mírnému poklesu cen.

Pokud by však klesla dostupnost francouzských jaderných elektráren nebo se počasí zhoršilo, výhled by se mohl změnit. Celkově čekáme spíše stagnaci až mírně klesající trend cen v nejbližších dnech.

Co se stalo minulý týden

  • EUA Dec25 zakončila týden v na úrovni 79,46 €/EUA, což představuje mírný pokles o 0,3 % oproti předchozímu týdnu. Ceny otevřely níže a během prvních dvou dní klesaly v důsledku prodejů souvisejících s úpravou rizika, přičemž dosáhly týdenního minima 76,69 €/EUA, než se odrazily zpět. Likvidita zůstala silná, když se zobchodovalo 149,7 milionu EUA Dec25, což představuje nárůst o 11 % oproti předchozímu týdnu, což zdůrazňuje trvalou aktivitu trhu navzdory bočnímu uzavření.
  • Zpráva CoT (Commitment of Traders): Údaje o závazcích obchodníků za týden končící 10. října ukázaly, že čistá délka fondů se mezi týdny zvýšila o 6 % na 90,8 milionu kontraktů. Toto prodloužení čisté délky bylo podpořeno 5,8% nárůstem hrubé délky na 119,7 milionu kontraktů a podobným nárůstem hrubé krátké pozice o 5,3 % na 28,9 milionu kontraktů (viz graf níže). 
  • Politika: Skupina převážně středoevropských a východoevropských zemí EU vedená Kyprem plánuje vyzvat předsedkyni Komise von der Leyenovou, aby odložila spuštění nového trhu s emisními povolenkami ETS2 z roku 2027 na rok 2030, a varuje, že by to mohlo vyvolat sociální a ekonomické otřesy ve státech, které jsou více vystaveny energetické chudobě. Tento krok oživuje napětí ohledně návrhu systému a přichází před summitem EU o klimatickém cíli pro rok 2040, který se koná příští týden.

