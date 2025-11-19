Zásoby plynu v Česku jsou dostatečné, rizika však zůstávají

Česká republika má zásobníky plynu naplněné na 93 %, což ji řadí mezi nejlépe připravené státy EU. Přesto energetická nejistota a rostoucí spotřeba zůstávají výzvou, a domácnosti by měly využít současnou situaci k zajištění levnějšího a stabilního dodavatele plynu.
Na rozdíl od minulosti, kdy byla ČR téměř výhradně závislá na Rusku, nyní plyn proudí ze západních a severských zdrojů. Zásadní roli také hraje pronajatá kapacita v LNG terminálech, například v Nizozemsku. Tím se zásadně snížilo geopolitické riziko spojené s dodávkami.
