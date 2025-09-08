02/2025

Zářijová Priorita je plná nových dotačních výzev i úspěšných projektů

8. 9. 2025| zdroj: SFŽP0

V novém vydání zpravodaje PRIORITA najdete hned několik nových vyhlášených dotačních výzev.

Do teplárenství míří další prostředky na to, aby se na výrobu tepla spotřebovalo méně uhlí a více obnovitelného paliva. Už mnoho let ubývá potřeba těžby uhlí a s tím souvisí i proměna takzvaných uhelných regionů, kde se uhlí dobývalo a většinou i spalovalo. Na pomoc s přeměnou těchto regionů míří finance z evropských fondů, aktuálně jsou určeny na zvelebení a energetické úspory veřejných budov, například radnic, škol, sportovních hal a dalších objektů. Tyto investice dokážou na mnoho let významně přispět do obecních rozpočtů, protože samosprávy mohou peníze jinak utracené za energie investovat do jiných oblastí.

Z evropských zdrojů poputují finance i na lepší ochranu lidí i jejich majetků před výkyvy počasí, přispějí k přesnějšímu předvídání povodní a pomohou předcházet nebezpečným sesuvům půdy. A to není vše. Na zvláště chráněných územích, vyhlášených v letošním roce, pomůžeme vybudovat návštěvnická střediska, probíhá reforma energetického poradenství s cílem zlepšit jeho dostupnost a zvýšit tempo renovací budov a podpora je zajištěna i na horkovod z Dukovan do Brna… Je toho hodně a ještě víc.

Abychom se nezaobírali jen tím, co bude, přinášíme i zprávy o tom, co se v poslední době vybudovalo. V článcích se můžete podívat například na zrekonstruovaný oživený komunitní dům, nově vzniklý povodňový park na brněnském nábřeží Svratky nebo si přečíst rozhovor se správcem ptačího parku, který vznikl na výsypce uhelného lomu nedaleko jezera Most.

PRIORITA 9/2025

