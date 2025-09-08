SP ČR vydal připomínky k vyhlášce o způsobech efektivního dalšího využití spotřebované elektřiny

Svaz průmyslu a dopravy ČR uplatnil připomínky v rámci mezirezortního připomínkového řízení k návrhu vyhlášky ze dne 18. 8. 2025, která upravuje způsoby efektivního dalšího využití elektřiny spotřebované v elektrickém zařízení, které poskytovatel podpůrných služeb nebo poskytovatel flexibility podle energetického zákona používá k poskytování podpůrných služeb nebo flexibility.
Vyhláška vychází z principu, že pokud elektrické zařízení, jehož prostřednictvím jsou poskytovány podpůrné služby nebo flexibilita, nevyrábí nebo při spotřebě elektřiny tímto zařízením nevzniká využitelná tepelná energie, pak se dále pro účely poskytování podpůrných služeb nebo flexibility neposuzuje, zda je spotřebovaná elektřina dále efektivně využita.
Ve svých připomínkách Svaz průmyslu upozornil na:
- Spornost pojmu 'využitelná tepelná energie', jelikož ten může být zavádějící, zda je v konkrétním případě vznikající tepelná energie skutečně využitelná nebo nikoliv.
- Nepřesnost vyjádření 'uplatněna na základě', a navrhuje jednoznačnější 'využita pro pokrytí' ekonomicky odůvodněné poptávky po tepelné energii.
