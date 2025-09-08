Ministr Lukáš Vlček navštívil inovativní firmu s hasebními dekami i ČVUT UCEEB

Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček navštívil Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Buštěhradě. Seznámil se s aktuálními projekty zaměřenými na udržitelnou výstavbu, inovativní materiály a technologie pro energeticky efektivní budovy. Ministr navštívil také inovativní firmu Walk on Water.
„UCEEB je skvělým příkladem toho, jak může propojení výzkumu, vzdělávání a praxe s byznysem fungovat. Nejde jen o špičkovou vědu, ale také o přenos výsledků do průmyslu, podporu malých a středních firem a rozvoj inovací. Díky tomu se daří zvyšovat konkurenceschopnost české ekonomiky a vychovávat novou generaci odborníků, kteří dokážou stavět v budoucnu chytře, úsporně a v souladu s přírodou i potřebami lidí. Kolegům z UCEEBu jsem poděkoval za skvělou práci na změnách českých stavebních norem pro dřevostavby, na které jsme přes tři roky spolupracovali, a kterou jsme spolu v tomto roce úspěšně dotáhli,“ říká ministr Vlček.
„Jsme rádi, že pan ministr Vlček ocenil práci našich týmů a dlouhodobý přínos UCEEB pro udržitelnou výstavbu i inovace v českém stavebnictví. Naším posláním je ukazovat, že propojení vědy, výzkumu a praxe má smysl – pomáhá firmám, zvyšuje konkurenceschopnost a přispívá k tomu, aby budovy budoucnosti byly energeticky úsporné, šetrné k životnímu prostředí a zároveň komfortní pro lidi,“ říká ředitel ČVUT UCEEB Robert Jára.
UCEEB bylo otevřeno v roce 2014 jako mezioborový ústav ČVUT. Jeho hlavním cílem je snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže stavebnictví prostřednictvím výzkumu a vývoje nových technologií a řešení. Centrum sdružuje odborníky ze čtyř fakult ČVUT a disponuje unikátní budovou, která byla v roce 2019 zařazena mezi deset nejvýznamnějších šetrných staveb v České republice.
Ministr Vlček se v Buštěhradě setkal také se zástupci firmy Walk on Water, která ve spolupráci s vědci vyvinula inovativní hasební deku Foga. „Deka dokáže zvládnout požáry v domácnostech i průmyslu a díky svým vlastnostem funguje jako kyslíková bariéra, tepelný štít a chladicí krytí v jednom. Dokáže účinně zvládnout požáry oleje, baterií, jako jsou ty v automobilech, nebo i běžných domácích spotřebičů. Věřím proto, že se takovýto lehce použitelný produkt už brzy začne objevovat v domácnostech, autech i firmách jako náhrada za hasicí přístroje,“ dodal ministr, který vlastnosti hasební deky přímo na místě otestoval
Walk on Water vzniklo v září 2022 díky synergii odborných znalostí Petry Gottwald, biotechnoložky a majitelky patentové kanceláře, a Michala Jedličky, experta na finance a obchod.
