Výstavba nových zásobníků přinese zásadní snížení prašnosti

Další snížení prašnosti v ovzduší přinese plánovaný projekt odprášení denních zásobníků pro přípravu vysokopecní vsázky v Třineckých železárnách. Investici v hodnotě 400 milionů korun bude firma realizovat do konce roku 2027. Výstavbu železárny zahájily počátkem června.
Projekt bude znamenat výstavbu nových železobetonových zásobníků a systému jejich odprášení. Nahradí zastaralá zařízení, v nichž firma manipuluje s prašnými surovinami, a vybaví jej moderními filtry, které splní náročné ekologické požadavky.
„Projekt u aglomerace počítá se sanací a zesílením nosných sloupů zásobníků. Těla železobetonových zásobníků demontujeme a nahradíme novými. Výstavba nových zásobníků bude probíhat během kontinuálního provozu aglomerací,“ přibližuje investiční ředitel hutě Daniel Heczko.
Dodává, že součástí projektu je dovybavení a rozšíření stávající rozvodny, vybudování nového trolejového vedení, nové kanalizace dešťové vody a nového systému odvodnění. A také napojení výustí pod zásobníky na centrální filtr. Systém doplní také takzvaná „suchá mlha“, která bude eliminovat šíření prachu do okolí.
Akci byla přiznána dotace z Operačního programu Životní prostředí 12. výzva – Stacionární zdroje znečišťování ovzduší ve výši 55 % z celkových způsobilých nákladů.
Aglomerace je důležitou součástí výroby železa. Jde o proces, při kterém se jemné železné rudy a další drobné suroviny spojují za vysokých teplot do větších porézních kusů, takzvaného aglomerátu. Ten pak slouží jako hlavní vsázka do vysoké pece, kde se z něj vyrábí surové železo.
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