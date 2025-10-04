02/2025

Vyhlášení datových standardů pro vybrané ohlašovací povinnosti k 30.9.2025

4. 10. 2025| zdroj: ISPOP0

zdroj: pixabay

Údaje ohlašované prostřednictvím ISPOP se dle zákona č. 25/2008 Sb. předávají elektronicky v datovém standardu, který Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje na základě § 7, písm. c) zákona č. 25/2008 Sb. pro každou ohlašovací povinnost nejpozději 6 měsíců před termínem plnění ohlašovací povinnosti.

Datový standard popisuje podle § 4 odst. 4 zákona č. 25/2008 Sb. datovou strukturu a datový formát elektronického dokumentu a automatizované kontroly obsahu podaných hlášení.

Datové standardy pro ohlašovací povinnosti vydávané k 30. 9. 2025, určené pro vybrané formuláře agendy IRZ, odpadů a ovzduší lze využít k ohlašování v roce 2026 a jsou k dispozici na www.ispop.cz -> TECHNICKÉ POŽADAVKY v záložce DATOVÉ STANDARDY.

