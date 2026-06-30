VŠB-TUO otevírá program Technologie v jaderné energetice. Přijímací řízení začíná 1. července

Fakulta strojní VŠB – Technické univerzity Ostrava reaguje na rostoucí potřebu odborníků v oblasti jaderné energetiky. Proto připravila nový navazující magisterský studijní program Technologie v jaderné energetice. Výuka bude zahájena již v novém akademickém roce 2026/2027. Přihlášky lze podávat od 1. 7. 2026.
Nový studijní program vzniká jako odpověď na současný rozvoj české i evropské jaderné energetiky, prodlužování životnosti stávajících jaderných bloků, přípravu výstavby nových zdrojů v lokalitě Dukovany a očekávaný nástup malých modulárních reaktorů. Program propojuje dvě klíčové oblasti, jadernou energetiku a strojírenské technologie používané při výrobě, provozu, údržbě a opravách jaderných zařízení.
„Otevřením programu Technologie v jaderné energetice rozšiřujeme nabídku Fakulty strojní VŠB-TUO v oblasti, která má mimořádný význam pro budoucnost české energetiky i průmyslu. Fakulta strojní dlouhodobě připravuje odborníky pro náročné technické profese, a právě jaderná energetika je oborem, kde se spojují špičkové strojírenské technologie, vysoké nároky na kvalitu, bezpečnost a spolehlivost i potřeba úzké spolupráce s praxí.
Nový program proto nevnímáme pouze jako další studijní možnost, ale jako strategický krok, kterým reagujeme na poptávku průmyslu, státu i energetického sektoru. Chceme studentům nabídnout vzdělání, které jim umožní podílet se na prodlužování životnosti současných jaderných zdrojů, výstavbě nových bloků i rozvoji malých modulárních reaktorů. Zároveň tím potvrzujeme, že Fakulta strojní je připravena aktivně přispívat k řešení klíčových technologických výzev České republiky,“ uvedl profesor Robert Čep, děkan Fakulty strojní VŠB-TUO.
„Česká republika bude v následujících desetiletích potřebovat kvalifikované odborníky schopné zajistit bezpečný provoz stávajících jaderných elektráren, podílet se na výstavbě nových jaderných zdrojů a zvládnout vysoké požadavky na kvalitu výroby komponent pro jadernou energetiku. Nový studijní program na tuto potřebu přímo reaguje,“ uvedl garant programu profesor Ivo Hlavatý.
Spojení energetiky a technologií
Studijní program je unikátní propojením dvou vzdělávacích oblastí: strojírenství a energetiky. Výuka bude koncipována přibližně v poměru 50:50 mezi technologiemi výroby a oblastí jaderné energetiky. Studenti během studia získají znalosti z oblasti konstrukce a provozu jaderných zařízení, bezpečnosti a životnosti jaderných bloků, výroby komponent pro jadernou energetiku, svařovacích technologií, kontroly kvality, diagnostiky a oprav zařízení.
Seznámí se také s legislativou a technickými předpisy pro jadernou energetiku, požadavky evropských norem a standardem ASME Code Section III v rámci dostavby bloků JE Dukovany II. Důležitou součástí výuky bude rovněž vývoj a provoz malých modulárních reaktorů (SMR). Významnou součástí studia bude problematika prodlužování životnosti jaderných elektráren nad 60 let provozu, což představuje jednu z nejvýznamnějších výzev současné evropské energetiky.
Studium připravené ve spolupráci s průmyslem
Na přípravě studijního programu se podíleli odborníci z průmyslu, státní správy i akademické sféry. Mezi klíčové partnery patří společnosti ČEZ, ŠKODA JS, Doosan Škoda Power a SIGMA GROUP, dále Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a také České vysoké učení technické v Praze, Vysoké učení technické v Brně a Západočeská univerzita v Plzni. Studenti budou mít možnost absolvovat odborné přednášky specialistů z praxe, exkurze do jaderných elektráren a průmyslových podniků a zpracovávat diplomové práce ve spolupráci s významnými zaměstnavateli.
Nové předměty zaměřené na jadernou energetiku
Studijní program nabídne také nově vytvořené předměty, které reagují na současné potřeby jaderného průmyslu. Studenti se budou věnovat problematice jaderně energetických zařízení, bezpečnosti provozu, legislativě, konstrukčním materiálům i řízení kvality a technickým normám v oblastech svařování. Nedílnou součástí výuky budou praktické ukázky, laboratorní cvičení a odborné semináře vedené zkušenými specialisty z průmyslové praxe.
Široké možnosti uplatnění absolventů
Absolventi programu najdou uplatnění například jako odborní pracovníci jaderných elektráren, specialisté na výrobu komponent pro jaderná zařízení, pracovníci technického dozoru a kontroly kvality nebo odborníci zaměření na bezpečnost a životnost energetických zařízení. Uplatnit se budou moci také ve výzkumu a vývoji, v oblasti malých modulárních reaktorů (SMR), v regulačních a kontrolních institucích či jako specialisté na legislativu a technické předpisy v energetice. Získané vzdělání jim zároveň otevře možnost pokračovat v doktorských studijních programech zaměřených na energetiku a strojírenské technologie.
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