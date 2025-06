Vodní dílo Nové Heřminovy míří ke stavebnímu povolení. Povodí Odry o něj chce požádat do konce léta

Významná protipovodňová stavba nádrže Nové Heřminovy je nyní v další důležité fázi. Téměř u konce jsou výkupy pozemků pod budoucím vodním dílem, chystá se podání žádosti o povolení stavby, dokončuje se dokumentace k ní. Materiál „Stav přípravy a realizace opatření ke snížení povodňových rizik v povodí horního toku řeky Opavy včetně návrhu na zabezpečení finančních prostředků na realizaci vodního díla Nové Heřminovy“ dnes projednala vláda.

Vodní nádrž Nové Heřminovy je klíčovým prvkem komplexního systému opatření (suché nádrže, úpravy toků, infrastruktura, jezy), která mají ochránit více než 16 000 obyvatel a téměř 2 000 staveb na horní Opavě před stoletou vodou. Projekt reaguje na povodeň z roku 1997 i na loňskou zářijovou povodeň, která opět ukázala zranitelnost regionu.

Mezi lety 2009 až 2024 bylo už na komplexní ochranu horní Opavy vynaloženo 1,42 miliardy korun. Dokončení celého protipovodňového opatření do roku 2033 bude stát více než 10 miliard korun, včetně přeložky silnice I/45 u budoucí nádrže. Další zhruba 2 miliardy korun bude potřeba na úpravu toků v okolí města Krnova.

„Základním cílem souboru opatření na horní Opavě je protipovodňový účel, tedy ochrana měst a obcí, a to od přehradní hráze až po soutok Opavy s Moravicí. Dalšími přínosy budoucí nádrže Nové Heřminovy a ostatních opatření je nadlepšování průtoků v Opavě a zmírňování sucha. Vodní dílo bude mít také pozitivní ekologický dopad. Zajistí minimální průtok pro podporu vodních ekosystémů i ryb, migrační koridory pro živočichy a zlepší jakost vody v řece. Vedlejším efektem vodního díla bude zlepšení rekreačních podmínek a výroba zelené energie,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Státu se již podařilo vykoupit většinu pozemků pod budoucím vodním dílem, aktuálně jedná s posledními vlastníky potřebných pozemků. K vyvlastnění bude zřejmě nutné nakonec přistoupit jen v jednom případě z původních 18, s většinou vlastníků se tak podařilo dohodnout.

Zásadní pro přípravu vodního díla Nové Heřminovy bylo vydání rozhodnutí o umístění stavby Městským úřadem v Bruntále v červnu 2023. Územní rozhodnutí potvrdilo Ministerstvo pro místní rozvoj. V současnosti se dokončuje dokladová část projektové dokumentace pro stavební povolení se zajištěním vyjádření a stanovisek vlastníků sítí, samospráv a orgánů státní správy. Tento materiál je součástí podkladů pro podání žádosti o stavení povolení. Na začátku druhé poloviny roku 2025 podá Povodí Odry žádost o povolení stavby, respektive záměru, s předpokladem nabytí právní moci přibližně za rok. Zároveň se nyní dokončuje prováděcí dokumentace. Poté bude možné vybrat stavitele vodního díla a souvisejících objektů.

Přípravné stavební práce vodního díla Nové Heřminovy probíhají již od letošního roku. Předání staveniště a zahájení stavebních prací je naplánováno na druhou polovinu roku 2027. Hlavní stavební práce lze očekávat v letech 2029 až 2032 s následným zkušebním napuštěním v roce 2032 a s provedením dokončovacích prací v roce 2033. „Záměrem je, aby vodní dílo Nové Heřminovy bylo uvedeno do plného provozu do konce roku 2033. Jde o investici do bezpečnosti, stability krajiny i budoucnosti regionu,“ uvedl ministr Výborný.

Pro splnění termínů je nutné, aby souběžně se stavbou vodní nádrže probíhala i výstavba přeložky silnice I/45 u budoucí nádrže. Tuto stavbu má na starosti Ministerstvo dopravy, které počítá s realizací stavba v letech 2027-2030, tedy plně v souladu s realizací stavby přehrady.