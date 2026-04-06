Vláda schválila uvolnění ropy ze státních rezerv

Vláda hledá cesty, jak snížit aktuální vysoké ceny pohonných hmot. Před zasedáním kabinetu v pondělí 30. března 2026 proto premiér Andrej Babiš a ekonomičtí ministři jednali se zástupci největších provozovatelů čerpacích stanic v ČR a vláda pak projednala výsledky této schůzky s tím, že se k jednání ještě tento týden vrátí.
Rozhodla také o uvolnění až 100 000 tun ropy ze strategických zásob státu, které budou formou zápůjčky poskytnuty firmě Orlen Unipetrol na vykrytí výpadku v dodávkách ropovodem TAL. Vláda se na jednání zabývala současnou situací na trhu s pohonnými hmotami v České republice. „Věnujeme se tomu už několik dní. Dnes ráno přijali pozvání hlavní distributoři a výrobci, protože na našem trhu máme dvě dominantní firmy – polský Orlen a maďarský MOL. Obě tyto firmy mají jednak rafinerie ve střední Evropě a jsou také hlavními hráči na velkoobchodním trhu a samozřejmě i v distribuci,“ uvedl premiér Andrej Babiš.
„Představili jsme jim naše názory, náš pohled na současnou situaci. Myslíme si, že jejich marže nejsou adekvátní a že by měly být u nafty 3,50 koruny a u benzinu 2,50 koruny. My se s nimi znovu setkáme ve středu, budeme v jednání pokračovat a uvidíme, jak na to budou reagovat. Vláda vzhledem k situaci zasedne znovu ve čtvrtek, abychom dospěli k nějakým konkrétním opatřením,“ oznámil premiér Babiš. Ministerstvo financí zároveň prověří i možnost snížit u pohonných hmot spotřební daň. „Jsem rád, že na základě mé výzvy už tito hlavní hráči snížili na D1 cenu nafty z 51,90 na 49,90, a my si myslíme, že pokud mají podle našich údajů v březnu průměrnou nákupní cenu 40,70, že ten prostor tam určitě je,“ konstatoval. Členové vlády vyzvali distributory, aby současné napjaté situace na trhu s pohonnými hmotami nezneužívali.
Vláda schválila také zápůjčku ropy z nouzových zásob Správy státních hmotných rezerv pro firmu Orlen Unipetrol až do výše 100 000 tun. Ropa ze státních zásob má pomoci zajistit stabilitu na trhu s pohonnými hmotami v situaci, kdy došlo k plánovanému výpadku části dodávek ropovodem TAL. „Sto tisíc tun se začne dodávat hned od 1. dubna. Je to půjčka, takže ropa bude státu vrácena,“ upřesnil předseda vlády. Důvodem snížení dodávek jsou údržbové a rekonstrukční práce na ropovodu TAL. „Celková situace v oblasti zásobování ropou a pohonnými hmotami je v Evropě napjatá a možná by si to i vyžadovalo nějaké celoevropské řešení. My budeme kontaktovat naše partnery ve střední Evropě – německou a rakouskou vládu, zítra máme zasedání se slovenskou vládou. Kdyby fungovala V4, tak by si to vyžadovalo i jednání na této úrovni, protože každá vláda dělá nějaká opatření, která mají dosah i na okolní státy,“ poznamenal premiér Babiš.
Vláda projednala také sedmý dodatek k První prováděcí smlouvě o spolupráci při výstavbě nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany v České republice. Nový dodatek mimo jiné opravňuje společnost Elektrárna Dukovany II odchýlit se od smlouvy s dodavatelem, korejskou firmou KHNP, při změnových řízeních a uzavírání dodatků smluv s dodavatelem, případně s jinými osobami. Dodatkem ale není dotčeno právo státu kdykoli sdělovat společnosti Elektrárna Dukovany II jakékoli další požadavky na zajištění ochrany základních bezpečnostních zájmů České republiky. Zároveň dodatek reaguje na dohodnuté odložení platby státu za odkoupení 80 % podílu ve společnosti Elektrárna Dukovany II na rok 2027.
