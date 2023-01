Vídeň letos začne vyrábět vlastní vodík. Pro autobusy, elektrárnu i průmysl

Vídeň zahájila stavbu prvního městského zařízení na elektrolýzu, v němž chce od letošního léta začít produkovat zelený vodík. Denně může vyrobit až 1 300 kilogramů. Chce je využít pro vodíkové autobusy, v městské plynové elektrárně, ale také nabídnout surovinu soukromým subjektům z oblasti dopravy, logistiky i průmyslu. Vše je součástí městské vodíkové strategie a přechodu na uhlíkovou neutralitu do roku 2040.

První vídeňská komunální elektrolytická stanice vzniká od konce loňského roku ve čtvrti Simmering a na stavbě se podílí městský výrobce a distributor energií Wien Energie a sesterská firma Wiener Netze zodpovědná za městskou energetickou infrastrukturu. Už od letošního léta má zařízení s výkonem tří megawattů dodávat denně až 1 300 kilogramů zeleného vodíku.

Město slibuje, že pro výrobu chce využívat výhradně solární, větrnou a vodní energii. Podle radnice se jedná o vůbec první zařízení svého druhu a rozsahu, které bude přímo ve Vídni produkovat vodík z obnovitelných zdrojů. Stanice vzniká přímo v areálu Wiener Netze a provozovat ji bude Wien Energie. Investiční náklady dosahují 10 milionů euro a Vídeň si pro realizaci zažádala i o dotace.

Při elektrolytickém procesu se dodávaná voda rozloží, kyslík se uvolní do ovzduší a vodík bude přímo na místě stlačen a připraven ke skladování či přepravě. „Kampus Wiener Netze je ideálním místem pro výrobu zeleného vodíku,“ vysvětluje ředitel podniku Gerhard Fida. „V areálu v Simmeringu máme nejlepší předpoklady a disponujeme více než stoletou zkušeností v zacházení s energiemi v pevné, tekuté i plynné formě,“ doplňuje Fida.

„Vedle oblasti mobility v přepravě těžkých nákladů nabízí vodík velký potenciál pro průmysl a energetický sektor – tam, kde stávající fosilní plyny nelze vhodně nahradit jinými technologiemi,“ navázal předseda představenstva Wien Energie Michael Strebl. Denně produkované množství až 1 300 kilogramů podle městských firem stačí na natankování přibližně 60 nákladních vozů nebo autobusů.

Vozidla budou moct využít i nově vznikající čerpací stanici přímo v Simmeringu, jež nabídne tankování na 350 a 700 barů. Přímo na místě Vídeň zřídí i samostatnou část pro plnění přívěsů, které budou moct transportovat vodík pro průmyslové partnery. Surovinu ze Simmeringu bude v budoucnu využívat i již existující vodíková čerpací stanice v areálu autobusových garáží Leopoldau.

Tam již pravidelně tankuje vodíkový autobus, který byl v uplynulých měsících v testovacím provozu na lince 39A. Od poloviny listopadu 2022 přešel vůz do pravidelného provozu a do roku 2025 Vídeň převede celou linku s deseti vozidly na vodíkový pohon.

Městský koncern Wiener Stadtwerke, pod nějž spadají Wien Energie, Wiener Netze i dopravce Wiener Linien tím podle vlastních slov jako první v Rakousku vytvoří úplný řetězec vodíkového hospodářství od výroby přes vlastní využití až po prodej, a to zcela bez emisí. Podle vyjádření radnice je Wien Energie už v kontaktu s dalšími partnery-odběrateli z odvětví mobility i průmyslu.

Velkoobjemové využití vodíku mimo oblast mobility má dokázat i přestavba tepelné elektrárny Donaustadt. V rámci provozního testu chce Wien Energie začít k plynu přimíchávat i vodík, a to nejprve v podílu 15 procent. Přípravy probíhají, pokus je v plánu přibližně v létě letošního roku. I zde chce Vídeň alespoň z části využít zelený vodík z vlastního elektrolytického zařízení.

Všechny kroky vychází z vídeňského cíle stát se do roku 2040 klimaneutrálním městem a také z městské vodíkové strategie. Tu vypracoval komunální holding Wiener Stadtwerke roku 2021 a představuje jasný jízdní plán, jak z Vídně učinit hlavní vodíkové centrum ve východním Rakousku do roku 2030. Podle zástupců města je klíčové, aby město mělo k dispozici vlastní vodík „made in Vienna,“ který zároveň musí pocházet z obnovitelných zdrojů. Jen tak může Vídeň do roku 2040 dosáhnout klimatické neutrality, uzavírá radnice.