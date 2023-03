Vědci zjistili, že se věčné chemikálie nachází v toaletním papíru po celém světě

Výzkum floridských vědců naznačuje, že toxické PFAS látky se vyskytují skutečně všude.

Toaletní papír po celém světě, testovaný na přítomnost PFAS látek, obsahoval tyto sloučeniny. Nový výzkum zjistil, že odpad, který splachujeme do záchodu a posíláme do čistíren odpadních vod, pravděpodobně vytváří významný zdroj znečištění vody. „Toaletní papír by měl být považován za potenciálně hlavní zdroj PFAS látek, které vstupují do systémů čištění odpadních vod,“ napsali autoři studie.

Nelze se jim vyhnout

PFAS látky, neboli per- a polyfluoroalkylované látky jsou velkou skupinou tisíců syntetických chemických látek, které se obvykle používají k výrobě tisíců spotřebních produktů odolných vodě, skvrnám a teplu. Přezdívá se jim „věčné chemikálie“, protože se přirozeně nerozkládají a jsou spojovány s rakovinou, onemocněním jater, ledvin, autoimunitními poruchami a dalšími vážnými zdravotními problémy.

Studie vědců z Floridské univerzity prověřila 21 významných značek toaletního papíru v Severní Americe, západní Evropě, Africe, Střední Americe a Jižní Americe. Neuvedla ale, o které konkrétní značky se jednalo.

Vědci nezvažovali zdravotní důsledky, které by mohli lidé po použití kontaminovaného toaletního papíru mít. Přestože PFAS látky mohou být absorbovány pokožkou, neexistuje žádný výzkum zabývající se tím, jak se mohou dostat do těla zrovna při využití toaletního papíru. Tato expozice ovšem podle Davida Andrewse, vedoucího vědce z Environmental Working group, neziskové organizace sledující znečištění PFAS, „rozhodně stojí za prozkoumání.“

Ve značkách, které používaly recyklovaný papír, se podle hlavního autora studie vyskytovalo stejné množství PFAS látek jako v těch, které ho neobsahovaly. Proto je možné, že se PFAS látkám v toaletním papíru nelze vyhnout. „Neříkám, že by lidé měli toaletní papír přestat používat nebo snížit jeho množství," říká řekl Jake Thompson, hlavní autor studie z Floridské university a dodává: „Problém je v tom, že jsme identifikovali další zdroj PFAS látek, a to jen podtrhuje, jak moc jsou tyto chemikálie všudypřítomné."