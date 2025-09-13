02/2025

V Podgorici proběhlo školení zaměřené na budování kapacit

13. 9. 2025| zdroj: Recetox0

book-2592057_640
zdroj: pixabay

Dvoudenní školení na téma „Environmental and Human Health Risk Assessment of Chemicals in the EU – Principles and Regulatory Practices “ se konalo v hotelu Ramada v Podgorici, Černá Hora, ve dnech 25.–26. srpna 2025.

Školení bylo organizováno Regionálním centrem Stockholmské úmluvy RECETOX ve spolupráci s Centrem pro ekotoxikologický výzkum (CETI), Černá Hora, v rámci projektu GEF „Aktualizace národního implementačního plánu podle Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech“ (GEF 10785).

Školení se zúčastnilo 22 zástupců osobně – z odborných institucí, akademické sféry, ministerstev, regulačních orgánů a národních kanceláří mezinárodních organizací v Černé Hoře – a dalších 7 účastníků online z národních úřadů v Chorvatsku. Podpořena byla účast začínajících výzkumníků a národních pracovníků, a aby se usnadnilo porozumění a šíření informací relevantním organizacím, školení bylo vedené v angličtině simultánně tlumočeno do černohorštiny a nahráváno.

Pod vedením odborníků z RECETOXu, prof. Luděka Bláhy a dr. Pavly Lakdawala, školení poskytlo komplexní přehled principů a regulatorních rámců pro hodnocení environmentálních a zdravotních rizik chemických látek, včetně požadavků stanovených v rámci Evropské unie. Ředitelka SCRC Česká republika, Kateřina Šebková, představila účastníkům souvislosti se Stockholmskou úmluvou, relevantními chemickými látkami a postupy hodnocení rizik.

Během intenzivního workshopu účastníci získali cenné poznatky o procesech hodnocení rizik, vědeckých přístupech a regulatorních požadavcích, což přispělo k lepšímu rozhodování a ochraně veřejného zdraví v oblastech pesticidů, průmyslových chemikálií, pracovních expozic a environmentálního hodnocení rizik léčiv. Součástí školení byly také diskuse nad několika aktuálními případovými studiemi z Černé Hory a praktická cvičení, která účastníkům umožnila aplikovat získané poznatky v reálných situacích.

Tato událost měla zvláštní význam v kontextu jednání Černé Hory o vstupu do EU, protože podpořila národní snahy o sladění s evropskými standardy v oblasti životního prostředí a veřejného zdraví. Zároveň přispěla k rozšíření kapacit pro přípravu akčních plánů k aktualizovanému národnímu implementačnímu plánu podle Stockholmské úmluvy

