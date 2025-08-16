V parných dnech jedou osvěžítka a mlžítka od PVK na plný výkon

Pražané a návštěvníci metropole mají v těchto parných dnech možnost osvěžit se u mlžítek a osvěžítek od Pražských vodovodů a kanalizací.
Ty ve svém nejbližším okolí dokáží pocitově snížit teplotu vzduchu, zvýšit vlhkost a snížit prašnost.„Po celém území hlavního města jsou na 44 místech. Jedou na plný výkon. Právě nyní přijdou určitě vhod,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Tomáš Mrázek.
Zájemci se mohou osvěžit například na Pražském hradě, Staroměstském náměstí, Újezdu, Ovocném trhu, Pohořelci, Mariánském náměstí, Karlínském náměstí či před kulturním domem Ládví. Přesné rozmístění mlžítek a osvěžítek lze najít na internetu v mapách od Googlu (google.com/maps) pomocí klíčového slova „mlžítko“, na mapy.cz od Seznamu je možné kromě „mlžítko“ pro vyhledávání použít i heslo „voda“. Mlžítka se aktivují automaticky v předem stanoveném časovém intervalu za předpokladu, že okolní teplota přesáhne 23°C. Osvěžítka jsou samoobslužná.
Než dojde k osazení mlžítka či osvěžítka je konkrétní místo prověřováno z hlediska technického a urbanistického. Při technickém šetření je posuzován stav podzemní části hydrantu, tlakové poměry v konkrétním místě sítě a celková provozní vhodnost; z dalšího prověřování jsou vyřazeny hydranty s primární funkcí zdroje vody pro hašení požárů.
V městském prostředí vznikají v létě extrémní tepelné ostrovy, kde je teplota vyšší než v přírodním prostředí. Kapky emitované z „jemné trysky mlžicího zařízení“ absorbují část tepla blízkého okolí právě díky přeměně vody na páru, čímž dochází k pocitovému ochlazování vzduchu (odebírání tepla). Provoz a monitoring zařízení zajišťuje digitální řídicí jednotka ovládaná prostřednictvím pevné radiové sítě PVK. Spotřeba vody činí přibližně 18 litrů za hodinu, do mlžicího zařízení proudí pitná voda přímo z vodovodního řadu.
