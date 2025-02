V novém POH se objevuje ekonomická analýza, po které obor volal

Jaká je struktura nového Plánu odpadového hospodářství ČR pro následující desetiletí a co přesně přináší? To vysvětlil na nedávné konferenciEkologie a její budoucnost ředitel odboru cirkulární ekonomiky a odpadů na Ministerstvu životního prostředí.

Na konci loňského roku Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení Plán odpadového hospodářství České republiky (POH ČR). Ten představuje hlavní strategický dokument pro oblast odpadového hospodářství, přičemž stanovuje strategické priority a další cíle v oblasti odpadového hospodářství na období 2025 - 2035.

„V těchto letech musíme splnit řadu cílů a právě Plán by měl ukázat, jakým způsobem toho můžeme dosáhnout,“ vysvětluje ředitel Maršák. Dokument byl v meziresortním připomínkovém řízení do 6. února, poté započalo vypořádání připomínek a následně by měl být předložen ke schválení vládě. „Budeme se snažit, aby to proběhlo nejrychleji a Plán byl co nejdříve účinný,“ doplňuje Maršák.

Struktura POH ČR vychází ze zákona o odpadech, takže obsahuje tři části: analytickou, závaznou a směrnou. „Důležitou částí je i ekonomická analýza, která je součástí Plánu, jelikož právě v ní jsme se zabývali tím, na kolik plnění všech cílů, které nám předepisuje evropská i národní legislativa, přijde,“ uvádí ředitel odboru cirkulární ekonomiky a odpadů.

Informace o komunálních odpadech