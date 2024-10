V Česku startuje pilotní projekt přímého napojení kogenerační jednotky na vrt zemního plynu. Má pomoci stabilizaci české přenosové soustavy

V Borkovanech u Brna odstartoval unikátní energetický projekt, který nemá v Česku obdoby. Jedná se o přímé napojení kogeneračních jednotek na vrt zemního plynu. Výhodou přímého napojení je úspora kapacit v distribuční soustavě plynu a s tou spojené náklady pro poskytování podpůrných služeb a přímé využití domácí suroviny.

Kogenerační jednotka bude vyrobenou elektrickou energii poskytovat primárně pro služby výkonové rovnováhy. Pomůže tím stabilizovat přenosovou soustavu v Česku. Právě plynové zdroje by měly čím dál masivněji v české energetice nahrazovat končící uhlí. To platí i pro služby výkonové rovnováhy. Projekt vznikl ve spolupráci největší české těžební společnosti ropy a plynu MND a společnosti GENTEC CHP, předního výrobce kogeneračních jednotek. Už nyní jedná MND o využití projektu s energetickými partnery v zahraničí.

„Energetická bezpečnost a modernizace české energetiky patří mezi mé hlavní priority ve funkci ministra průmyslu a obchodu. Za poslední tři roky jsme v tom odvedli obrovský kus práce, ať už jde o tendr na dostavbu jaderné elektrárny v Dukovanech, velkou řadu investic do obnovitelných zdrojů, úplně novou moderní legislativu umožňující například sdílení energií nebo odklon od závislosti na ruských zdrojích. Svým nástupem na ministerstvo jsem na tuto práci navázal a chystám se pokračovat v legislativních změnách, diverzifikaci energetických zdrojů i komplexním rozvoji a modernizaci naší energetiky. Rád jsem dnes proto přijel do Borkovan odstartovat unikátní projekt, který bude sloužit ke stabilizaci přenosové soustavy v Česku, a který ukazuje, jak můžeme domácí plynové zdroje efektivně využívat," říká Lukáš Vlček, ministr průmyslu a obchodu.

„MND se v posledních letech orientují také na nové oblasti podnikání. Snažíme se hledat příležitosti v perspektivních segmentech energetiky 21. století. Využívání našeho plynu přímo ze sond pro regulaci nerovnovážných stavů v elektrizační soustavě Česka je z jedním projektů, ve kterých spatřujeme velký potenciál. V budoucnosti hodláme tuto oblast rozvíjet – a to i v zahraničí," uvádí Jana Hamršmídová, ředitelka divize Energy MND.

„Přímé napojení kogenerační jednotky na vrt zemního plynu jsme realizovali ve své praxi vůbec poprvé. Tento pilotní projekt potvrzuje důležitou roli kogeneračních jednotek pro bezpečný přechod české energetiky od uhlí. Zájem o zapojování plynových kogeneračních jednotek do služeb výkonové rovnováhy (SVR) a trhu s flexibilitou enormně stoupá. V tuto chvíli připravujeme na českém trhu další obdobné dodávky objemu přesahujícím 30 MW," říká Václav Klein, CEO GENTEC CHP.

Tento trend jasně ukazuje na to, že právě plyn bude jedním z klíčových zdrojů, který postupně nahradí končící uhlí. A to nejen v rámci SVR, ale i celé energetiky. Úspěšná dekarbonizace je v Česku bytostně spojena s plynem. Je k tomu nutné využít naší strategické výhody, kterou některé jiné státy nemají, a tou jsou rozvinuté teplárenské soustavy. Právě ty by se měly intenzivněji zapojit za pomoci kogeneračních jednotek, elektrokotlů a tepelných čerpadel do poskytování podpůrných služeb na trhu elektřiny.

Jde o funkční a rychlé řešení. Kogenerační jednotky vynikají vysokou účinností, je možné je rychle vystavět a spustit, plného provozu dosáhnou do dvou minut, a díky nízkým emisím jsou klasifikovány jako udržitelný zdroj. Jen do roku 2035 je možné vystavět až 1,5 GW nových kogeneračních jednotek a významně tím přispět k postupné náhradě uhelných zdrojů. Šest kogeneračních jednotek + nejvýkonnější plynový vrt v Česku Pilotní energetický projekt se skládá z celkem šesti kogeneračních jednotek s celkovým výkonem 3 000 kW. Ty jsou umístěny v sousedství a přímo napojeny na Těžební středisko Borkovany II.

Hlavní zdroj zemního plynu na tomto středisku je vrt Klobouky 3, aktuálně se jedná o nejvýkonnější těžební plynový vrt v MND a Česku. Klobouky 3 mají hloubku přes 2 800 metrů a využívá plyn ze všech sond těžících v Borkovanech. Aktuálně představuje ložisko nejvýkonnější sondu s největší denní produkcí plynu, která činí 70 tisíc kubíků. Hlavní výhodou přímého napojení plynového vrtu na kogenerační jednotku je nezávislost na distribuční soustavě a z toho vyplývající nižší náklady na provoz zdrojů. Kogenerační jednotky vyrábí z plynu elektrickou energii, která je využívána pro trh s flexibilitou a k vyrovnání přenosové soustavy, a k obchodování s elektrickou energií na trzích.

Společnost MND plánuje vytvořit samostatný agregační blok pro energetické zdroje, který bude sloužit k obchodování s flexibilitou a poskytování podpůrných služeb pro energetickou síť. Tento blok bude vytvořen ve spolupráci s další G2P instalací, a po dokončení se společně stanou prvním agregačním blokem MND. Instalace v Borkovanech je první svého druhu a už nyní se počítá s dalším využitím projektu. MND a GENTEC CHP již pracují na dalších energetických projektech, které mají potenciál přispět k rozvoji moderní energetické infrastruktury. Společnosti plánují podobné technologie instalovat i v zahraničí.