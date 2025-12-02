ÚJV Řež a Rolls-Royce SMR rozšiřují spolupráci v oblasti jaderné energetiky

ÚJV Řež ze Skupiny ČEZ a britská společnost Rolls-Royce SMR podepsaly Memorandum o porozumění (MoU), jehož cílem je prohloubit další spolupráci při zavádění technologie malých modulárních reaktorů (SMR) v České republice a v zahraničí.
Dohoda navazuje na stávající kontrakt na analýzu, testování a hodnocení kritických komponent a je jejím přirozeným pokračováním při výstavbě malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR.
„Prohloubení našeho vztahu s Rolls-Royce SMR je cennou příležitostí využít desítky let jaderné odbornosti, kterou ÚJV Řež disponuje. Spojením našich zkušeností s průkopnickou technologií Rolls-Royce SMR můžeme pomoci zařazení českého průmyslu na špici globálního trhu SMR a významně přispět k naší bezpečné energetické budoucnosti,“ řekl generální ředitel ÚJV Řež Martin Ruščák.
„Tato spolupráce je zajímavou příležitostí, která umožní společnostem Rolls-Royce SMR a ÚJV Řež prohlubovat vzájemné zkušenosti a odborné znalosti pro úspěšné nasazení Rolls-Royce SMR v České republice. Je to další důležitý krok k dosažení dekarbonizace a energetické nezávislosti,“ řekla ředitelka provozu a dodavatelského řetězce Rolls-Royce SMR Ruth Todd. Na základě nového memoranda budou obě společnosti zkoumat příležitosti v celé řadě technických a regulatorních oblastí, včetně analýzy jaderné bezpečnosti, projekčních a inženýrských služeb, hodnocení a testování, technické podpory provozu nebo povolovacích požadavků specifických pro Českou republiku.
„ÚJV Řež je celosvětově uznávaným poskytovatelem technických a vědeckých služeb s více než 60 lety zkušeností s podporou evropského jaderného průmyslu. Posílení tohoto partnerství nejenže upevňuje naše vlastní inženýrské schopnosti, ale také zajišťuje, že spolupracujeme s nejlepšími na světě při rozvoji nasazení Rolls-Royce SMR,“ řekl technický ředitel Rolls-Royce SMR David Dodd. Budování dlouhodobých udržitelných vztahů s českými dodavateli je důležitou součástí strategického partnerství Rolls-Royce SMR se společností ČEZ pro nasazení až 3 GW elektřiny v České republice.
Malý modulární reaktor od Rolls-Royce SMR bude produkovat 470 MW stabilní, cenově dostupné, bezemisní elektřiny. Odpovídá to dodávkám energie pro milion domácností po dobu nejméně 60 let.
Rolls-Royce SMR se setkal s českými firmami
Rolls-Royce SMR uspořádal v Praze ve čtvrtek 27. listopadu 2025 technickou konferenci pro dodavatele. Akce poskytla českému průmyslu aktuální pohled na postup projektu malých modulárních reaktorů od Rolls-Royce SMR a nastínila příležitosti v oblasti nákupu v celé řadě oblastí.
Výhodou pro Českou republiku je, že Rolls-Royce SMR svůj dodavatelský řetězec teprve tvoří, a tuzemské firmy tak mají jedinečnou možnost stát u jeho zrodu a zapojit se do výstavby malých modulárních reaktorů jak v České republice, tak i na dalších světových trzích. Aby se mohly české společnosti do dodavatelského řetězce zapojit, musí naplňovat specifické požadavky kladené na dodávky pro jadernou energetiku a prokázat kvalitu a konkurenceschopnost.
