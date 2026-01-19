03/2025

Temelín snížil výkon druhého bloku. Důvodem je výměna ložiska v cirkulačním čerpadle v nejaderné části

19. 1. 2026| zdroj: ČEZ0

temelin-881851_640
zdroj: pixabay

Temelín snížil výkon druhého bloku. Důvodem je výměna ložiska v čerpadle, které zajišťuje oběh vody mezi chladicími věžemi a kondenzátory. Energetici práce naplánovali na mírnější zimní počasí, se kterým souvisí i nižší spotřeba v přenosové soustavě.

„Jde o preventivní krok, kdy se chceme vyhnout, případnému neplánovanému odstavení třeba i v méně vhodné době. Z našich diagnostických systémů víme, že ložisko není v pořádku a nelze vyloučit zhoršení jeho stavu,“ uvedl Petr Měšťan, ředitel elektrárny.

Výměna ložiska není možná za provozu na plném výkonu. Při nižším výkonu může provozní personál jedno ze dvou čerpadel odstavit a následně pak technici provést výměnu jeho ložiska. Celkově by blok měl být v provozu na nižším výkonu několik dní. Dosažení plného výkonu se bude odvíjet od průběhu prací. Energetici předpokládají, že by k tomu mělo dojít v během příštího týdne.

