Tazatelé ČSÚ se opět budou ptát v domácnostech na jejich životní podmínky

Každoroční zjišťování Českého statistického úřadu o příjmech a životních podmínkách domácností proběhne v období od 31. ledna do 21. června 2026. Tazatelé osobně navštíví přes 11,3 tisíce domácností po celé republice, aby od nich získali aktuální údaje o jejich sociální a ekonomické situaci.
Výběrové zjišťování u domácností nazvané Životní podmínky organizuje ČSÚ každoročně od roku 2005. Jedná se o národní verzi celoevropského zjišťování EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions), které obdobně probíhá v dalších 34 evropských zemích. „Zjišťování Životní podmínkymapuje aktuální životní situaci různých typů domácností, jejich sociální a demografickou strukturu, příjmy, způsob, kvalitu a finanční náročnost bydlení a také pracovní, hmotné a zdravotní podmínky všech osob žijících v těchto domácnostech,“ uvádí Táňa Dvornáková z odboru šetření v domácnostech ČSÚ.
Letos bude nově osloveno 4 750 domácností náhodně vybraných s pomocí registru sčítacích obvodů a budov, zbylé tři čtvrtiny respondentů se již zjišťování Životní podmínky zúčastnily v minulých letech. „Tazatelé ČSÚse při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele statistického zjišťování, který je ve spojení s průkazem zaměstnance ČSÚ, nebo s průkazem totožnosti opravňuje k provedení šetření,“ dodává Dvornáková. Totožnost tazatele si lze ověřit rovněž ve speciální webové aplikaci ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou ze zákona důsledně chráněna. Všichni pracovníci zapojení do zjišťování a procesu zpracování dat jsou rovněž vázáni slibem mlčenlivosti.
Výsledky zjišťování za rok 2025 představí odborníci z ČSÚ na tiskové konferenci 12. února 2026. Hlavními tématy budou výše a distribuce příjmů českých domácností, struktura výdajů na bydlení, míra ohrožení příjmovou chudobou, materiální a sociální deprivace a nově také vybrané údaje týkající se zdraví a životních návyků členů domácností. Kompletní výsledky předchozího zjišťování za rok 2024 jsou zveřejněny na webu ČSÚ. Uživatelům jsou též k dispozici materiály z loňské tiskové konference.
Komentáře