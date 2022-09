Startuje Evropský týden udržitelného rozvoje

Od 20. do 26. září proběhne řada akcí, přednášek, diskusí, výstav, procházek do přírody či kvízů během Evropského týdne udržitelného rozvoje (ETUR). Ten od roku 2015 popularizuje myšlenky a Cíle udržitelného rozvoje a každoročně se ho účastní desetitisíce lidí po celé Evropě. Zájemci mohou navštívit například akce Univerzity Karlovy, Ministerstva pro místní rozvoj, Českých priorit, Národního muzea a studentských spolků.

Ministerstvo životního prostředí během Evropského týdne udržitelného rozvoje pořádá i vlastní akce, první z nich je Zahajovací večer v úterý 20. září v Kampusu Hybernská v Praze od 18 hodin. Večer představí akce o udržitelnosti, které budou na podzim probíhat, rozhovor s kurátorem Národního muzea o vystavování udržitelného rozvoje, autorské čtení environmentální poezie a zábavné aktivity spojené s forecastováním.

Na závěr hlavního týdne ETUR připravuje Ministerstvo životního prostředí debatu se zástupkyněmi a zástupci akademického sektoru a médií na téma Potřebujeme vědecký konsenzus? Debata proběhne v pondělí 26. září v Kampusu Hybernská od 18 h. Tereza Stöckelová z Akademie věd, Petr Koubský z Deníku N a Hana Kosová a Petr Pokorný z Univerzity Karlovy budou debatovat o tom, co vlastně je vědecký konsenzus, jakou roli má věda ve veřejných politikách a jak dostat její poznat k široké veřejnosti.

Informace o všech akcích najdou zájemci na webu tydenudrzitelnosti.cz. Organizátoři si zde mohou zaregistrovat vlastní akci. Aby se mohlo zapojit co nejvíce akcí, je možné registrovat akce, které spadají do období 18. září až 8. října.

Na Evropský týden udržitelného rozvoje navazuje iniciativa Udržitelný podzim, která sdružuje partnerské organizace z různých oblastí pořádající akce o udržitelnosti během celého podzimu 2022. Kalendář těchto akcí je taktéž k dispozici na webutydenudrzitelnosti.cz/udrzitelny-podzim.

Česká republika je během ETURu dlouhodobě jednou z nejaktivnějších zemí v Evropě.

Evropský týden mobility

S udržitelností souvisí i čistá mobilita, na kterou cílí Evropský týden mobility (European Mobility Week). Od 16. do 22. září probíhá již 20.ročník, který tradičně završí Mezinárodní den bez aut. Do letošního ročníku, který zastřešuje téma „Lepší dostupnost“, se zaregistrovalo 24 českých měst. Ta díky workshopům, přednáškám, sportovním a kulturním aktivitám nebo akcím pro děti přiblíží, jak vypadá udržitelná mobilita v praxi.

Bohatý program připravili například v Chrudimi, Hradci Králové, Praze, Opavě, Štětí, nebo Ústí nad Labem. Nechybí ani dočasná či trvalá opatření ve prospěch chůze, cyklistiky, či veřejné dopravy. Třeba Nový Jičín bude mít po celý týden MHD zdarma. Všechna přihlášená města a aktivity, které v rámci Evropského týdne mobility naplánovala, naleznete na stránkách Evropského týdne mobility.

Součástí jsou i další doprovodné akce spojené s udržitelnou dopravou. Do kampaně Pěšky do školy se zapojilo rekordní množství škol, které se snaží motivovat děti, učitele i rodiče, aby na cesty do školy používali kola, koloběžky, ale hlavně vlastní nohy. Hned zrána tak udělají něco pro své zdraví, a ještě napomohou bezpečnějšímu a zdravějšímu prostředí v okolí škol.

Běží také zářijová výzva Do práce na kole. I ta vyzývá, aby co nejvíce lidí nechávalo auto doma a na cesty za povinnostmi využívali kolo a další dopravní prostředky na vlastní pohon nebo šli pěšky. Další akcí na podporu chůze v rámci každodenních aktivit je Výzva 10 000 kroků, které se účastní stovka měst a deset tisíc aktivních účastníků. Ulice bez aut, zato plné her, domácích dobrot, hudby, divadla, přednášek, workshopů, a především sousedské pohody zažijete na sedmnáctém ročníku sousedských slavností Zažít město jinak.