02/2025

Spotřeba elektřiny v Evropě do roku 2035 vzroste o třetinu

31. 10. 2025| autor: redakce0

plug-4805989_640
zdroj: pixabay

Podle nové analýzy společnosti Rystad Energy se spotřeba elektřiny v Evropě do roku 2035 zvýší téměř o třetinu, což představuje nárůst o stovky terawatthodin ročně.

Za tímto trendem stojí především rozmach datových center, rostoucí počet elektromobilů a rozvoj umělé inteligence. Energetický sektor tak čeká zásadní proměna, která bude vyžadovat masivní investice do obnovitelných zdrojů, přenosových sítí a akumulace energie.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO