Sanaci po benzenové havárii v Hustopečích nad Bečvou bude zajišťovat DIAMO

Vláda schválila návrh Ministerstva životního prostředí, aby řízení a zajišťování sanačních prací v lokalitě Hustopeče nad Bečvou, která byla zasažená rozsáhlou kontaminací benzenem po železniční havárii, převzal od 1. listopadu 2025 státní podnik DIAMO.
„Od počátku havárie kooperovalo na minimalizaci veškerých škod několik zasahujících složek, jednalo se o spolupráci napříč resorty. Dokončily se likvidační práce, zamezili jsme dalšímu šíření kontaminace benzenem, pravidelně jsme monitorovali vzorky podzemních i povrchových vod. Udělali jsme vše pro to, abychom zamezili případnému ohrožení zdraví obyvatel a ochránili životní prostředí,“ říká ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) a vysvětluje: „Teď bylo nezbytné určit subjekt, který bude zodpovědný za dokončení potřebných sanačních prací. Dlouhodobě chceme, aby lokalita byla v majetku státu a aby byla stabilizovaná. Proto jsme schválili, že druhou fázi sanačních prací převezme státní podnik DIAMO, který má s projekty obdobného charakteru dlouholeté zkušenosti. Ten bude od 1. listopadu zajišťovat potřebné sanační práce a zároveň jsme ho pověřili vykoupením zasažených pozemků, které mají rozlohu přibližně tři hektary.“
Odstraňování následků havárie dosud zajišťovala Správa železnic, která si na realizaci prací objednala specializovanou sanační firmu. První etapa sanace, zaměřená na odstranění volné fáze benzenu z hladiny podzemní vody, skončí 31. října 2025.
„Do závěrečné fáze nyní v Hustopečích nad Bečvou vstupuje rekonstrukce trati po únorové havárii. Od října do konce listopadu se vymění výhybky, části kolejí, venkovní prvky zabezpečovacího zařízení i trolejového vedení. Práce jsou přitom naplánovány tak, aby minimalizovaly dopady na provoz vlaků. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli jak na odstraňování přímých následků havárie – zejména hasičům Správy železnic, kteří pracovali v nejnebezpečnějších etapách – tak těm, kteří nyní pracují na úplné obnově této důležité trati,“ říká ministr dopravy Martin Kupka (ODS).
Následné etapy sanace jsou dlouhodobým procesem, který bude zahrnovat i výkup pozemků do vlastnictví státu a rozsáhlé sanační práce. Správa železnic však nedisponuje kapacitami ani odborností potřebnou pro dlouhodobé řízení takto rozsáhlých sanačních projektů.
„Státní podnik DIAMO má s podobnými projekty dlouholeté zkušenosti a disponuje potřebným odborným a technickým zázemím. DIAMO převezme veškeré dosavadní závazky a infrastrukturu vybudovanou Správou železnic, včetně sanačních vrtů a štětovnicové stěny," uvádí ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN).
V současné době se zpracovává aktualizovaná analýza rizik. Její výsledky stanoví závazné limity znečištění určující cílový stav v lokalitě. Současně se připravuje projekt pro překlenovací období mezi první a druhou etapou sanačních prací. Překlenovací období bude sloužit k získání času pro výkup pozemků dotčených havárií a pro přípravu a realizaci veřejné zakázky pro druhou etapu sanace, v rámci které se pozornost zaměří na dosažení hodnot přípustného znečištění a na dlouhodobé využití dotčeného území. Cílem je, aby sanace probíhala efektivně, hospodárně a s plnou ochranou životního prostředí i zdraví obyvatel.
Česká inspekce životního prostředí bude v lokalitě působit až do ukončení celé sanace. Zaměří se zejména na supervizi projektů dalších etap sanace a dozorovou činnost na lokalitě.
