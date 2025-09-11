Rakousko neuspělo se žalobou proti zařazení jádra a plynu mezi udržitelné investice

Rakousko prohrálo soudní spor s Evropskou komisí o to, zda lze jadernou energii a zemní plyn považovat za investice šetrné k životnímu prostředí. Tribunál Soudního dvora EU rozhodl, že Evropská komise nepřekročila své pravomoci, když v roce 2022 oba zdroje energie za určitých podmínek zahrnula do tzv. taxonomie udržitelných investic.
Rakouské ministerstvo životního prostředí označilo rozhodnutí soudu za politováníhodné. Země, která dlouhodobě odmítá využívání jádra a nemá na svém území žádnou jadernou elektrárnu, argumentovala především obavami z radioaktivního odpadu. Nevyloučila proto, že zváží další právní kroky.
