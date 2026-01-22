03/2025

PVK loni rychleji odstraňovaly havárie na vodovodní síti, jejich počet vzrostl minimálně

22. 1. 2026| zdroj: PVK0

50022611651_42128f8058_c
zdroj: pixabay

Pražským vodovodům a kanalizacím (PVK) se daří rychleji odstraňovat havárie na vodovodní síti. Průměrná doba přerušení dodávky pitné vody na jednu závadu v loňském roce poklesla na 8 hodin a 38 minut, což bylo o čtyřicet minut méně než v roce 2024.

Na pražské vodovodní síti bylo v uplynulém roce odstraněno 4 616 havárií. To je meziročně o 33 událostí více. Počet havárií na kanalizační síti vzrostl z 3 828 na 3 882. „Nejčastější příčinou havárií byla koroze materiálu a pohyb půdy. Tyto dva důvody byly příčinou 96 procent havarijních událostí,“ sdělil tiskový mluvčí Pražských vodovodů a kanalizací Tomáš Mrázek.

PVK v uplynulém roce řešily méně těch nejzávažnější havárií 1. kategorie, kdy je bez pitné vody více než tisíc odběratelů nebo zdravotnické, sociální zařízení či strategické objekty. „Evidovali jsme pouze 52 havárií, což je čtyři méně než v roce 2024,“ uvedl Mrázek.

Z celkového počtu havárií na kanalizační síti (3 882) bylo 56 % na přípojkách, 28 % na stokách a 13,5 % na vstupních šachtách. Podle druhu poškození byla v 78,8 % případů příčinou havárie kanalizační sítě ucpávka a sedimenty. Dále bylo řešeno 372 chybějících či poškozených poklopů na stokové síti, což bylo o 12 více než v roce 2024. 

Pražané mohou sledovat webové stránky www.pvk.cz, kde jsou informace o výlukách ve speciální sekci. Info o haváriích běží v režimu on-line včetně upřesnění, zda mají vliv na dodávky pitné vody a lokalitě, kde jsou případně umístěny cisterny s náhradním zásobováním. Vše je dostupné na google mapách.

Odběratelé si také mohou aktivovat službu SMS INFO, prostřednictvím které dostávají bezplatně do svého mobilního telefonu zprávy o haváriích v jimi zvolené lokalitě. Zákazníci si službu mohou objednat přes webové stránky pvk.cz, zákaznickou linku 840 111 112 nebo 601 274 274.

Vývoj počtu havárií na vodovodní síti
2011    4309
2012    4507
2013    4717
2014    4520
2015    4677
2016    4500
2017    4959
2018    5208
2019    5029
2020    4372
2021    4131
2022    3874
2023    4487
2024    4583
2025    4616

