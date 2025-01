Průvodce vyplněním zprávy CBAM

Do konce ledna musí dovozci zboží, které podléhá uhlíkovému clu, vyplnit a podat zprávu CBAM za čtvrté čtvrtletí roku 2024. Jak zprávu vyplnit a na co si dát pozor při komunikaci s výrobcem? O tom na konferenci Nová pravidla pro emisní obchodování - EU ETS 1 a EU ETS 2 hovořila Magdaléna Holmanová z Ministerstva životního prostředí ČR.

Komunikace a komunikační šablona

Vzhledem k tomu, že komunikace s výrobcem nemusí vždy probíhat úplně hladce, Magdaléna Holmanová doporučuje, aby se dovozce s výrobcem na monitoringu domluvil předem. Předávání vypočtených hodnot emisí může být zavedeno například jako smluvní podmínka. „Je možné výrobce upozornit, že pokud nebude potřebné údaje dodávat, může ze strany dovozce dojít ke změně dodavatele,“ říká Holmanová.

Dále je důležité výrobci připomenout, že pokud nebude emise monitorovat, tak v definitivním období (od roku 2026) bude jeho zboží zatíženo vysokou cenou uhlíku. Budou totiž používány standardní hodnoty, vycházející z emisní náročnosti nejhorších zařízení, takže takový výrobci budou finančně znevýhodněni oproti výrobcům, kteří emise monitorovat budou.

Evropská komise připravila komunikační šablonu, která slouží k výměně potřebných informací. Šablona sice není podle Holmanové povinná, ale je dobré ji využít, protože po tom, co se do ní vloží informace, dojde k automatickému výpočtu hodnot, které deklarant jednoduše vyplní do CBAM zprávy. „Je nutné si uvědomit, že bez spolupráce s výrobcem není možné emise, vložené ve zboží, stanovit,“ připomíná Magdaléna Holmanová.

Komise rovněž zveřejnila podrobný video kurs o tom, jaks komunikační šablonou pracovat a používat ji. Video kurz mohou dovozci sdílet s výrobci zboží. Výrobci se zde dozví jak tabulku správně vyplnit s uvedením konkrétních příkladů. Na stránkách Komise byla dále zveřejněna celá řada podkladů (k metodologii, komunikační šabloně atd.) včetně pokynů v různých jazycích a ukázkově vyplněné komunikační šablony pro všechny sektory.

Vyplnění zprávy CBAM