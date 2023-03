Projekt na modernizaci teplárenství v Havířově připraví VŠB

Projektovou dokumentaci na ekologizaci a modernizaci energetiky v Havířově připraví Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (VŠB), která uspěla ve výběrovém řízení vyhlášeném firmou ENVEZ. Tu založilo město Havířov se společností ČEZ ESCO s cílem zajistit modernizaci městské energetiky a připravit alternativu centrálního zásobování teplem, která by byla ekonomicky i ekologicky výhodnější než současný systém.

„Nového dodavatele tepla po ukončení smlouvy se současným dodavatelem, která vyprší v roce 2026, budeme hledat ve výběrovém řízení. Projekt, který pro ENVEZ připravuje VŠB, by měl do této soutěže přinést konkurenci, která nám umožní zvolit to nejlepší řešení,“ uvedl primátor Havířova Josef Bělica.

V rámci VŠB se do výběrového řízení zapojilo Centrum energetických a environmentálních technologií, Výzkumné energetické centrum. „Úkolem odborníků bude během následující měsíců najít takové řešení, které využije všechny výhody současného systému centrálního zásobování teplem a zároveň bude garantovat přechod od uhlí k „zelenějšímu“ teplárenství,“ vysvětlil generální ředitel a předseda představenstva společnosti ENVEZ Martin Václavek.

„Naším cílem je zajistit pro dnešní obyvatele i příští generace lepší životní prostředí ve městě, přicházet s nápady na moderní energetická řešení a zároveň zachovat rozvody centrálního zásobování teplem, které umožní dodávat teplo lidem i firmám za dobrou cenu. Ve společnosti ČEZ ESCO, která je lídrem v této oblasti a má bohaté zkušenosti také ze zahraničí, jsme našli toho nejlepšího partnera,“ dodal primátor Havířova Josef Bělica s tím, že městu zůstává možnost ovlivňovat cenu tepla a prostřednictvím městem vlastněné Havířovské teplárenské společnosti (HTS) bude mít kontrolu i nad jeho distribucí zákazníkům.

Společnost ENVEZ vznikla jako společný podnik ČEZ ESCO a Havířova s cílem zajistit modernizaci městské energetiky a přicházet s ekologickými řešeními, které zlepší životní prostředí a život občanů. Mezi první projekty společnosti patří výstavba fotovoltaická elektrárny na střechách provozních budov havířovského letního koupaliště, která výrazně přispěj k zefektivnění provozu areálu. Dalším záměrem je prověření možnosti náhrady dodávek tepla z uhlí ekologičtějším zdroji – od plynových kotelen přes kogenerační jednotky a tepelná čerpadla až po fotovoltaické elektrárny. „Jako největší poskytovatel energeticky úsporných řešení v Česku máme bohaté zkušenosti s provozováním a modernizací teplárenských soustav, proto městu rádi pomůžeme vykročit směrem k „ozelenění“ a zlepšení služeb pro obyvatele,“ řekl generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Společnost ENVEZ vznikla jako společný podnik ČEZ ESCO a Havířova s cílem zajistit modernizaci městské energetiky. Do budoucna se chce podílet i na transformaci teplárenství od uhlí směrem k ekologičtějším zdrojům.