Produkovat více energie, než kolik spotřebuje? Odpadní voda z ČOV by mohla být zdrojem energie

Každý den vytváříme odpad, ze kterého by se potenciálně mohlo stát palivo. Britská společnost se začala zabývat otázkou využití odpadních vod a vyvinula technologii, která z nich vyrábí vodík.

Čistit a využívat

S tím, jak se na planetě zrychluje nárůst populace, stoupá i produkce odpadních vod. Čistění odpadních vod je klíčové, jelikož nedostatečně vyčištěná odpadní voda může znečišťovat vodní zdroje, poškozovat ekosystémy a způsobovat vážná onemocnění. I přes to se více než 80 % všech odpadních vod po celém světě stále vypouští do prostředí bez čištění, a to kvůli nedostatku investic nebo nákladů na energie.

Právě energetická spotřeba patří na čistírnách odpadních vod (ČOV) mezi významné provozní náklady. U větších čistíren se pohybujeme kolem 15 - 30 % nákladů a 30 - 40 % na menších ČOV. Tradiční metody čištění, jako je mechanická filtrace nebo fyzikální sedimentace, jsou sice účinné, nicméně mohou být energeticky náročné, případně je nákladná jejich realizace, zejména ve vzdálených nebo náročných prostředích.

Velmi výhodné by tak bylo, kdyby existoval způsob, jak odpadní vody čistit a současně je využívat jako zdroj paliva. Čištění odpadních vod by mohlo produkovat více energie, než kolik jí spotřebuje. Společnost Wastewater Fuels, která sídlí v britském Warwickshire, je toho názoru, že vyvinula zařízení, které odpadní vody čistí a zároveň energii z nich i využívá.

Mikrobiální elektrolyzační články