Proč je ocel nenahraditelná, vysvětlí série přednášek pro středoškoláky

Přiblížit studentům středních průmyslových škol svět oceli a ukázat jim, že technické obory mají smysl, budoucnost i dopad na reálný život. To je hlavní cíl nového projektu Ocel do škol, který zahájily Třinecké železárny ve spolupráci VŠB – Technickou univerzitou Ostrava, v rámci programů Zlepši si techniku.
Projekt tvoří série tří interaktivních přednášek, z nichž každá trvá dvě vyučovací hodiny a nahlíží na ocel z jiné perspektivy. Studenti si mohou osahat různé materiály, porovnat jejich vlastnosti a vyzkoušet si praktické testy pružnosti, pevnosti či houževnatosti. Nejde však jen o teorii – mladí lidé sami objevují, kde všude se s ocelí během běžného dne setkávají, a proč je pro moderní společnost nenahraditelná.
Druhá část programu přibližuje historii výroby oceli a představuje Třinecké železárny jako poslední integrovaný hutní podnik svého druhu v České republice. Studenti mají k dispozici také 3D brýle s virtuální realitou, které jim umožní nahlédnout přímo do výrobních provozů.
Závěrečný blok se zaměřuje na udržitelnost, cirkulární ekonomiku a recyklaci. Studenti se dozvědí, jak se nakládá s odpady, co všechno lze znovu využít, a jaké přínosy má odpovědný přístup k surovinám pro životní prostředí i ekonomiku. Jako první se do projektu zapojilo přibližně padesát žáků ze Střední průmyslové školy Krnov. V následujících týdnech projekt zamíří také na střední průmyslové školy v Ostravě a v Opavě. „Projekt Ocel do škol má bořit stereotypy o technických oborech a ukázat mladým lidem, že technika nespočívá jen na vzorcích a teorii, ale především na reálném světě kolem nás – o světě, který bez oceli jednoduše nemůže fungovat,“ doplňuje za Třinecké železárny Jaroslav Stebel z oddělení Komunikace.
„Náš společný Příběh oceli krásně zapadá do systému Zlepši si techniku, ve kterém dlouhodobě žákům a studentům představujeme vědomosti a šikovnost lidí, ale také je motivujeme se vzdělávat a pozitivně ovlivňovat naše životy,“ vysvětluje Jarmila Černá, členka popularizačního týmu VŠB-TUO, který společně s ní tvoří hlavní lektorky programu Silvie Brožová a Petra Váňová z Fakulty materiálově-technologické. Projekt vyvrcholí závěrečnou soutěží. Zapojené školy mají za úkol natočit krátké video, v němž bude hlavní roli hrát ocel. Vítězná třída získá možnost navštívit třineckou huť osobně.
Projekt Ocel do škol je dalším krokem k popularizaci techniky u nejmladších generací. Přímo tak navazuje na dlouholetý a úspěšný projekt Můj Werk, který je určen žákům 7. tříd základních škol v Třinci a jeho okolí. Stejně jako u nového programu pro středoškoláky, i vyhlášení výsledků projektu Můj Werk probíhá v úzké spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava.
