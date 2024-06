Pro firmy je nachystáno 5 mld. korun na rozvoj projektů ve strategických technologiích

Ministerstvo průmyslu a obchodu připravilo program TWIST, který podpoří výzkum, vývoj a inovace v oblastech, jako jsou umělá inteligence, polovodiče nebo kvantové technologie či dekarbonizace energetiky. První veřejnou soutěž pro projekty v oblasti umělé inteligence vyhlásí ministerstvo ještě během letošního roku.

„Světová ekonomika prochází významnými změnami a naším cílem je nové sofistikované technologie využít ve prospěch České republiky. Proto jsme připravili program TWIST, jehož cílem je podpořit výzkum a inovace v klíčových oblastech pro českou ekonomiku a její rozvoj. Jde o strategické technologie, jako jsou umělá inteligence, polovodiče, kvantové technologie, ale také oblasti spojené s dekarbonizací energetiky. Program bude přímo implementovat naše strategie, které právě dokončujeme. Jde třeba o Národní strategii umělé inteligence, Koncepci digitální ekonomiky a společnosti a Národní polovodičovou strategii,“ uvedl Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu.

Program TWIST má podpořit především projekty malých a středních firem realizovaných ve spolupráci s vysokými školami a dalšími výzkumnými organizacemi. Nicméně v rámci prvního podprogramu, který bude zaměřený na aplikovaný výzkum ve strategických oblastech, se budou moci účastnit i velké firmy.

Podle ministerstva mají být výstupem projektů konkrétní řešení uplatnitelná na trhu. „Půjde tedy o nové materiály, prototypy, ověřené technologie, software a další výsledky aplikovaného výzkumu, ale také o konkrétní inovace zavedené do praxe," doplňuje MPO.

Program TWIST nahradí program The Country for the Future, přičemž jeho financování půjde z výdajů státního rozpočtu na výzkum, vývoj a inovace v celkové výši 5 miliard korun. „Jak už název programu napovídá, chceme posílit Transfer znalostí, Výzkum, Vývoj a Inovace ve Strategických Technologiích. Program je navržen na období 2025 až 2031 a první veřejnou soutěž na výběr projektů na uplatnění umělé inteligence v praxi vyhlásíme už v letošním roce,“ řekl Petr Očko, vrchní ředitel pro digitalizaci a inovace Petr Očko.