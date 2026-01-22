Povodí Labe zveřejnilo předběžný přehled problémů nakládání s vodami pro připomínky veřejnosti

Podle § 24 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, pořizují Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s příslušnými správci povodí a místně příslušnými krajskými úřady plány povodí a plány pro zvládání povodňových rizik.
Součástí přípravných prací k těmto plánům je podle § 25 odst. 1 písm. a) bod 3 vodního zákona zpracování a zpřístupnění předběžného přehledu významných problémů nakládání s vodami zjištěných v povodí pro aktivní zapojení uživatelů vody a veřejnosti. V souladu s ustanovením § 20 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 50/2023 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik a Časovým plánem a programem prací pro zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik pro roky 2027 až 2033 se zveřejňuje předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami zjištěných v části mezinárodní oblasti povodí Labe/Odry na území České republiky od 1. listopadu 2025 po dobu šesti měsíců (do 30. dubna 2026) k písemným připomínkám uživatelů vody a veřejnosti na Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu životního prostředí a na všech krajských úřadech a u všech správců povodí, a to v elektronické podobě na jejich internetových stránkách. Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí a místně příslušné krajské úřady vyvěšují oznámení o zveřejnění a termínu pro uplatnění připomínek rovněž na úředních deskách.
Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami je dostupný:
– pro oblast povodí Labe v elektronické podobě na internetové stránce zde;
– pro oblast povodí Odry v elektronické podobě na internetové stránce zde.
Připomínky k předběžnému přehledu významných problémů nakládání s vodami je možno podávat:
– v písemné podobě na adresu:
Ministerstvo zemědělství
Odbor vodohospodářské politiky
Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
– v elektronické podobě na e-mail pp@mze.gov.cz.
Připomínky musí být označeny „Předběžný přehled významných problémů nakládání s vodami“ a musí obsahovat jméno a příjmení a adresu místa pobytu u fyzické osoby, případně obchodní firmu nebo název a sídlo u právnické osoby.
