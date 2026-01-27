Povinnosti týkající se klasifikace, označování a balení nebezpečných směsí

Koordinovaný projekt prosazování předpisů REF-14 (REACH-EN-FORCE-14) navazuje na projekt fóra REF-6, kdy kontroly probíhaly během roku 2018 a v závěrečné zprávě byla vyhodnocena řada nedostatků při odvozování klasifikace směsí, v kvalitě bezpečnostních listů i v informacích na štítcích obalů o bezpečném používání výrobků.
V průběhu roku 2026 budou vnitrostátní orgány EU kontrolovat do jaké míry nebezpečné směsi splňují požadavky nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP). Inspektoři mohou také kontrolovat, zda směsi splňují omezení podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH) a nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách (nařízení o POP).
Kontroly se budou týkat mnoha druhů výrobků, včetně spotřebních výrobků, které jsou široce dostupné na trhu a o nichž je známo, že obsahují nebezpečné směsi. Projekty REF jsou prováděny inspektory působícími v národních orgánech zúčastněných členských států. Výsledné informace shromažďuje agentura ECHA a pracovní skupina fóra. Poté je vypracována závěrečná zpráva o výsledcích projektu REF. Konečným cílem projektů REF je zlepšit kvalitu prosazování předpisů v členských státech, ale také zlepšit dodržování nařízení REACH, CLP a PIC ze strany žadatelů o registraci.
