Poslední vývoj ukázal, že ekologické zemědělství je odolnější vůči vnějším vlivům, zejména cenám hnojiv

Výzvám a příležitostem pro zemědělství se věnují účastníci Kongresu zemědělců Evropské unie v Šibeniku v Chorvatsku. Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) na jednání zdůraznil kromě jiného nutnost dalšího rozvoje ekologického zemědělství a zachování udržitelnosti zemědělské produkce a zajištění dostatku kvalitních a bezpečných potravin. Ministr Nekula se také sešel k bilaterálnímu rozhovoru se svojí chorvatskou kolegyní Marijou Vučkovićovou.

„Na neformálním zasedání ministrů zemědělství, které jsme jako předsednická země Evropské unie hostili v Praze, jsme se zabývali i tím, jak v Unii udržitelným způsobem co nejlépe koordinovat postup při zajištění potravinového zabezpečení. V souvislosti s produkcí potravin považuji za důležité zmínit tolik diskutované uhlíkové zemědělství a zdůraznit, že primární úlohou zemědělství a lesnictví je výroba dostatečného množství potravin a surovin za přijatelné ceny pro koncové spotřebitele. Je třeba systém uhlíkového zemědělství nastavit tak, aby nevzniklo riziko konfliktu mezi produkcí potravin a surovin a opatřeními týkajícími se snižování emisí skleníkových plynů,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Velký důraz je podle ministra také třeba dát na další rozvoj ekologického zemědělství. „Poslední vývoj ukázal že ekologické zemědělství je odolnější vůči vnějším vlivům. Jde hlavně o nižší závislost na vstupech, obzvláště na průmyslových hnojivech, u nichž v souvislosti s ruskou agresí dochází k výraznému navýšení cen, a tím i nákladů konvenčních zemědělců. Přestože má ekologické zemědělství výhodu v tom, že nepoužívá minerální hnojiva a syntetické pesticidy, růst cen vstupů se u něj také projevuje,“ uvedl ministr Nekula.

Svoji kolegyni Mariju Vučkovićovou informoval, že ministerstvo dnes odesílá finální podobu Strategického plánu společné zemědělské politiky (SZP) poté, co ji včera schválila česká vláda. Řešili spolu dopad SZP na zemědělce v obou zemích, stejně jako označování potravin, například systém Nutriscore. Ten by v Chorvatsku ve velkém produkovaný olivový olej zařadil do červené kategorie, tedy kategorie, které by se měl spotřebitel vyhýbat.

Ministr Nekula s kolegyní Vučkovićovou se věnovali i situaci na komoditních trzích v souvislosti s invazí Ruska na Ukrajinu, která má dopad na hospodaření zemědělců v celé EU. Hovořili především o zdražování hnojiv a energií a o tom, jak mohou Unie i její jednotlivé členské státy zemědělcům pomoct. Ministr Zdeněk Nekula zmínil letos vyplacenou mimořádnou pomoc českým zemědělcům ve výši 831 milionů korun.

Kongres zemědělců EU se v Šibeniku koná od 12. do 14. 10. 2022. Kromě ministra Zdeňka Nekuly a ministryně Mariji Vučkovićové se ho účastní například předseda Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova Evropského parlamentu Norbert Lins a bývalý italský ministr zemědělství Maurizio Martina.