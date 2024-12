Poptávka po bateriích bude narůstat. Jak se s nimi legislativa vypořádá?

Na letošním ročníku konference Povinnosti v podnikové ekologii přiblížil novelu zákona o výrobcích s ukončenou životností Josef Beneš, vedoucí oddělení zpětného odběru na Ministerstvu životního prostředí. Zákon, který implementuje evropské nařízení, se přibližuje k cílové pásce a předpokládá se, že účinný bude v příštím roce.

Implementace, problematické body a podněty z praxe

Novela zákona č. 542/2020 o výrobcích s ukončenou životností upravuje nakládání s odpadními elektrozařízeními, odpadními bateriemi, pneumatikami a vozidly. Prvotním účelem novely byla implementace nařízení 2023/1542 o bateriích a odpadních bateriích, které je účinné od letošního února. Implementace se minimálně terminologicky promítne i do vyhlášek, a to do výrobkové vyhlášky č. 16/2022 Sb. a do vyhlášky č. 345/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností.

V úředním věstníku EU nařízení vyšlo v loňském roce, nicméně odpadová část nabývá účinnosti až příští rok v srpnu. Průběžně jsou k nařízení vydávány delegované akty, takže bude nabývat účinnosti postupně až do roku 2036. Mezirezortní připomínkové řízení novely zákona je ukončené a zákon by měl být účinný v první polovině příštího roku.

Dalším důvodem pro přípravu novely zákona byla úprava problematiky průmyslových baterií a vyřešení problematických bodů, které vyplynuly z praxe po dobu účinnosti zákona ( od roku 2021). „Identifikovali jsme zejména legislativně technické věci, ale i podněty z praxe, které nám poskytly průmyslové subjekty. Mezirezortní připomínkové řízení nebylo jednoduché, do zákona jsme nechtěli příliš zasahovat, nicméně nakonec jsme došli ke kompromisnímu řešení i s průmyslovými svazy, obcemi atd.“ uvádí Beneš.

Nařízení reaguje na dekarbonizaci