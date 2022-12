Pokrok Fit for 55: Nová pravidla pro emisní povolenky v letectví schválena

Rada EU a Evropský parlament dosáhly ve středu předběžné politické dohody k revizi systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS) pro letecké dopravce. Cílem je zmírnit zátěž z letecké dopravy na změnu klimatu, omezit emise skleníkových plynů a tím přispět k plnění klimatických cílů EU.

Podle dohody má dojít k postupnému rušení bezplatných povolenek pro odvětví letectví. Do roku 2024 by jich mělo být o 25 % méně, v roce 2025 by jich měla být už jen polovina a od roku 2026 budou bezplatné povolenky zcela zrušeny.

Rada EU a Evropský parlament se dohodly, že systém evropských povolenek EU ETS se bude i nadále vztahovat na vnitroevropské lety včetně odletů do Spojeného království a Švýcarska, zatímco lety do zemí mimo Evropský hospodářský prostor nebo z něj budou příštích 5 let pokryty programem pro kompenzace a snižování emisí uhlíku v mezinárodní letecké dopravě CORSIA.

Součástí dohody je zároveň pojistka, že Evropská komise v roce 2025 posoudí, zda je systém CORSIA opravdu dost účinný pro snížení globálních emisí z letectví a pokud to tak nebude, v roce 2026 Evropská komise může navrhnout zařadit do systému EU ETS všechny lety s odletem z letiště nacházejícího se v EHP do třetích států.

EU chce letecké společnosti motivovat k používání udržitelných leteckých paliv. Jejich používání však zatím stojí aerolinky vysoké náklady, proto bylo dohodnuto vyčlenění 20 milionů bezplatných povolenek (cca 40 mld. Kč) na kompenzaci těchto nákladů v období do roku 2030.

Letecké společnosti, jež zvýší používání ekologických paliv, získají příspěvky ze systému povolenek následujícím způsobem:

95 % pro paliva z obnovitelných zdrojů nebiologického původu,

70 % pro pokročilá biopaliva,

50 % pro ostatní způsobilá paliva.

Nová pravidla pro emise z letectví jsou součástí legislativního balíčku „Fit for 55“, jehož cílem je snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v EU alespoň o 55 %. Směrnice byla prozatím schválena politickou dohodu v rámci třístranných jednání mezi Evropskou komisí, Parlamentem a Radou EU. Nyní bude muset být ještě formálně přijata Radou a Parlamentem.