Podnikatelé mohou uzavřít smlouvu o likvidaci odpadu s radnicí. Kroměříž tím chce zamezit zneužívání systému

V Kroměříži platí od července nová vyhláška o obecním systému odpadového hospodářství. Stanovuje podmínky, za nichž jsou povinni nakládat s odpadem obyvatelé města, ale nově přináší možnost zapojení se do systému odpadového hospodářství také právnickým a podnikajícím fyzickým osobám. „Zákon o odpadech ukládá podnikatelům povinnost postarat se o odpad vzniklý jejich činností. Mnozí o této povinnosti nevědí, někteří městský systém odpadového hospodářství zneužívají cíleně. Nyní mají možnost zapojit se do něj legálně,“ uvedl starosta Tomáš Opatrný.

Někteří podnikatelé běžně vhazují svůj odpad do veřejně přístupných nádob či kontejnerů. „Například odpadkové koše v centru města bývají plné igelitových tašek s tímto odpadem, což je negativně vnímáno turisty i občany Kroměříže. Některé případy se ale podařilo objasnit a viníky identifikovat,“ řekl místostarosta Karel Holík. Městská policie například zadržela díky fotopasti muže, který ukládal do veřejně přístupných kontejnerů kartonové krabice a igelitové pytle s neznámým obsahem. Muž přiznal, že odpad, který vykládal z vozíku, pochází z místní restaurace, kterou provozuje. Odpad tímto způsobem prý ukládá asi tři roky. Jako živnostník však neměl na ukládání odpadu z restaurace uzavřenou smlouvu, čímž se dopustil přestupku podle zákona o odpadech.

„Aby se podnikatelé sankci vyhnuli, mají podle nové vyhlášky možnost na základě podané žádosti uzavřít s městem Kroměříží smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství,“ dodal Holík. V Kroměříži působí zhruba 5000 podnikatelů. „Zpravidla větší firmy nic nepodceňují a mají na likvidaci odpadů uzavřenou smlouvu se společností Biopas. Jde však pouze o stovky subjektů,“ doplnil Holík. Ostatní riskují, že při kontrole před pracovníkem Obecního živnostenského úřadu nebo Odboru stavebního úřadu a životního prostředí neobstojí a budou čelit sankci za zneužívání obecního systému odpadového hospodářství.

„Nejde nám v prvé řadě o to podnikatele postihovat. Chceme ale ty slušné upozornit na to, že podle zákona mají povinnost odpady řešit. Ti, kteří tak nečiní, jsou v tuto chvíli něco jako černí pasažéři v městské hromadné dopravě. A my jim říkáme, aby si koupili jízdenku. Nejde nám primárně o to, aby měli smlouvu na likvidaci odpadu s městem. Mohou ji uzavřít přímo se společností Biopas. Hlavní ale je, aby odpady aktivně řešili,“ dodal Holík.

Podnikatelské subjekty mohou po uzavření smlouvy s městem ukládat odpad do sběrných nádob umístěných u sídla jejich firmy či provozovny nebo do nádob na veřejných stanovištích. Počet, objem a druh odpadových nádob záleží na druhu podnikatelské činnosti. Podnikatelé jsou povinni třídit veškerý odpad, který jim vzniká. Bez smlouvy s městem ale nemohou využívat nádob na tříděný odpad v ulicích Kroměříže, tato stání jsou určena pro obyvatele.