Panasonic představil environmentální vizi na 250 let i supervýkonná tepelná čerpadla z Plzně

Na prestižním březnovém veletrhu Mostra Convegno Expocomfort (MCE) v italském Miláně představil Panasonic Heating & Cooling Solutions další fázi své dlouhodobé environmentální vize. Tu společnost rozjela již v roce 1932 a v jejím rámci uvedla na MCE i řadu supervýkonných tepelných čerpadel Big Aquarea M. Modely této řady se vyznačují mimořádně nízkým GWP (potenciálem globálního oteplování) na úrovni 3 a budou se vyrábět v Plzni!

Generální ředitel Panasonic Group Yuki Kusumi novináře na MCE zasvětil do environmentální vize skupiny, která je naplánovaná na 250 let a jejíž realizace začala již v roce 1932. Naplňování vize je rozděleno celkem do deseti fází – každá trvající čtvrt století – a klade si za cíl „prosperitu ve hmotě i mysli“. Probíhající čtvrtá fáze je věnována „zaměření se na řešení globálních problémů životního prostředí a nabízení zdraví, bezpečnosti a pohodlí zákazníkům“.

GREEN IMPACT cestou k bezuhlíkové budoucnosti

Kusumi se především zaměřil na představení iniciativy Panasonic s názvem GREEN IMPACT, která usiluje o bezuhlíkovou budoucnost. „Musíme předat tuto krásnou planetu našim dětem a vnoučatům v co nejlepším stavu, a proto je naší povinností potlačit globální oteplování všemi prostředky. Je nezbytné minimalizovat nadměrné využívání přírodních zdrojů a co nejdříve zavést udržitelné oběhové hospodářství. Za tímto účelem musíme trvale dosahovat limitu 1,5 °C, vyplývajícího z Pařížské dohody a se vší naléhavostí minimalizovat emise CO2. Panasonic tyto cíle vnímá jako hlavní prioritu,“ uvedl Kusumi a pokračoval:

„Zejména v Evropě se domníváme, že elektrifikace topných zařízení prostřednictvím širšího využívání tepelných čerpadel je pro naplnění bezuhlíkové vize zcela zásadní. A proto vnímáme podnikání v oblasti vytápění a chlazení na evropském kontinentu za jednu z hlavních činností Panasonic Group.“

Big Aquarea M – vysoký výkon a nízké GWP

V návaznosti na environmentální vizi společnosti představil Hiroshi Komatsubara – generální ředitel evropské divize Panasonic pro vytápění a chlazení – novinky japonské značky v segmentu HVAC. Především se zaměřil na vysoce výkonná tepelná čerpadla typu vzduch-voda z řady Big Aquarea M, která jsou ideální pro rezidenční projekty a menší komerční prostory.

Nové jednotky nabízejí kombinaci všestrannosti a udržitelnosti, díky čemuž jsou ideální volbou pro nové stavby i rekonstruované objekty. Lze je například snadno napojit na fancoily, podlahové vytápění, zásobníky teplé vody a zejména radiátory. Dokážou ohřát vodu až na 75 °C při mrazivé venkovní teplotě –15 °C a hodnota topného faktoru je 4,66 při venkovní teplotě vzduchu 7 °C. Jednotky Big Aquarea M jsou navíc velmi tiché a mimořádně šetrné k životnímu prostředí, jelikož využívají přírodní chladivo R290 s GWP (potenciálem globálního oteplování) na úrovni 3.

Jednotky z Plzně nabídnou v kaskádě až 300 kW

Jednotky řady Big Aquarea M, jejichž výroba bude probíhat v západočeské Plzni, nabízejí výkon 20, 25 a 30 kW a vysokou úroveň škálovatelnosti. Konkrétně umožní bezproblémové propojení až deseti jednotek a vytvoření kaskády o výkonu až 300 kW.

Jedinečná technologie Panasonic T-CAP ještě vylepší výkon jednotek Big Aquarea při nízkých teplotách. Modely nové řady s technologií T-CAP si udrží plnou funkčnost a účinnost i při venkovní teplotě –20 °C bez použití záložního zdroje, jehož sepnutí prodražuje provoz čerpadla. Jedna jednotka s T-CAP dokáže poskytnout stejnou kapacitu při nízkých teplotách jako dvě jednotky bez této technologie, což snižuje náklady na materiál, instalaci i šetří místo.

Jednoduché ovládání pomocí cloudu

Big Aquarea umožňuje Wi-Fi konektivitu a využívání řídicích systémů Aquarea Smart Cloud a Aquarea Service Cloud.

Prostřednictvím Aquarea Smart Cloud lze snadno ovládat nastavení vytápění a chlazení i monitorovat spotřebu a výdaje. Aquarea Service Cloud je řídicí systém, jenž je k dispozici servisním i instalačním firmám. Umožňuje pomocí vzdáleného přístupu nastavení, správu, diagnostiku i prediktivní údržbu systémů chlazení a vytápění. Technik tak dokáže na dálku diagnostikovat poruchu a k opravě zamířit se všemi potřebnými díly nebo vám pomůže s úpravou nastavení, aniž bude nutná jeho návštěva. Aquarea Service Cloud tak výrazně zjednoduší řízení i údržbu kaskády, kterou lze jednoduchým propojením jednotek Big Aquarea M vytvořit.

Chcete-li se dozvědět více o bezuhlíkové vizi společnosti Panasonic i tepelných čerpadlech naší značky, navštivte www.aircon.panasonic.cz.