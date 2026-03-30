ODPADOVÉ FÓRUM 2026 nabízí pestrý program

30. 3. 2026| autor: Ondřej Procházka, organizační výbor ODPADOVÉ FÓRUM

Letošní symposium Výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii slaví 20 let. Možná i proto jsme jako pořadatelé byli odměněni velkým zájmem o účast. Přihlášeno je celkem 80 příspěvků.

Akce se koná 21. až 23. 4. 2026 v Hustopečích u Brna v rámci Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP 2026). Program je rozdělen do pěti sekcí: Aktuální projekty: odpady, voda, ovzduší; Radioaktivní odpady; Vedlejší produkty a odpady z potravinářství; Druhý život dřeva; Odpady z recyklace a výroby automobilů. Co zajímavého se dozvíme v jednotlivých sekcích?

V úterý začínáme sekcí Radioaktivní a další problémové odpady. Vedle tradičních účastníků z Centra výzkumu Řež se nám letos podařilo získat příspěvky od SÚJB, SÚRAO, a dokonce z Policejní akademie. Sám jsem nejvíce zvědav na jediného zástupce oněch „dalších problémových odpadů“, konkrétně na přednášku Transformace nebezpečného azbestocementového odpadu na bezpečné funkční produkty.

potravinářské sekce mne ne jako odpadáře, ale jako spotřebitele zaujala přednáška Upcycling pečiva a snižování uhlíkové stopy. Celkem je v této sekci 14 přednášek o využití zmíněných vedlejších produktů jak směrem k potravinářským či krmivářským účelům, tak na hnojiva či energii.

Většinu středečního programu pokrývá sekce Odpady z recyklace a výroby automobilů. Toto je nejsilněji obsazená sekce (19 přednášek), nejspíš proto, že se tomuto tématu u nás v Česku nikdo dosud nevěnoval, tedy pokud vím. Jinak je tomu na Slovensku, kde je v této oblasti velice aktivní UNIVNET, univerzitní a průmyslová výzkumně-vzdělávací platforma, která pořádá konference na toto téma pravidelně. Proto jsme s ní navázali spolupráci a na symposiu bude mít ve středu samostatný přednáškový blok. Nejvíce si slibuji od jejich vlastního představení, protože věřím, že výzkumné instituce (a podniky) u nás by se jimi mohly inspirovat a založit obdobnou českou platformu nebo se do jejich činnosti zapojit.

Pro někoho může být nová či zajímavá informace, že slovenská firma BTS & Saker, sp. z o.o., postavila a provozuje v Polsku závod na recyklaci lithium-iontových baterií nebo že pro změnu česká společnost CLASSIC OIL, s.r.o., v Buštěhradě provozuje evropsky unikátní technologii na recyklaci chladicích kapalin a díky ní je Česká republika „evropským unikátem ve zpětném využití těchto nebezpečných odpadů“.

Nad sekcí Druhý život dřeva převzala záštitu Česká akademie zemědělských věd a od její zástupkyně vím, že i zde se jedná o téma na konferencích opomíjené. Příspěvky budou pokrývat jak materiálové využití, tak chemické zpracování použitého dřeva. Sám se nejvíce těším na přednášku zástupkyně Reuse federace Kolik životů má nábytek a jsem zvědav i na přednášku Vývoj tepelně-izolačního materiálu na bázi vypěněného recyklovaného dřeva ze stavebních demolic.

Program celého třetího dne symposia bude věnován výsledkům aktuálních projektů v oblasti odpadů, vody a ovzduší. Jedná se zde trochu o tematický pelmel, ale už jen z názvů přednášek – například Z každého odpadu může být cenná surovina, Strategické prvky v českých popílcích, Mikropolutanty a PFAS v odpadních vodách a jejich odstraňování, Nízkonákladové sorbenty pro čištění odpadních vod – je zřejmé, že se účastníkům vyplatí zůstat až do konce.

Kompletní program symposia včetně souhrnů a registračního formuláře najdete na stránkách TVIP (www.TVIP.cz). Srdečně se na vás těším od 21. do 23. dubna v Hustopečích u Brna. Tomu, kdo se z časových důvodů letos nemůže zúčastnit, to třeba vyjde napřesrok, na jaře 2027.

