ODPADOVÉ FÓRUM 2026 nabízí pestrý program

Letošní symposium Výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii slaví 20 let. Možná i proto jsme jako pořadatelé byli odměněni velkým zájmem o účast. Přihlášeno je celkem 80 příspěvků.
Akce se koná 21. až 23. 4. 2026 v Hustopečích u Brna v rámci Týdne výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí (TVIP 2026). Program je rozdělen do pěti sekcí: Aktuální projekty: odpady, voda, ovzduší; Radioaktivní odpady; Vedlejší produkty a odpady z potravinářství; Druhý život dřeva; Odpady z recyklace a výroby automobilů. Co zajímavého se dozvíme v jednotlivých sekcích?
V úterý začínáme sekcí Radioaktivní a další problémové odpady. Vedle tradičních účastníků z Centra výzkumu Řež se nám letos podařilo získat příspěvky od SÚJB, SÚRAO, a dokonce z Policejní akademie. Sám jsem nejvíce zvědav na jediného zástupce oněch „dalších problémových odpadů“, konkrétně na přednášku Transformace nebezpečného azbestocementového odpadu na bezpečné funkční produkty.
Z potravinářské sekce mne ne jako odpadáře, ale jako spotřebitele zaujala přednáška Upcycling pečiva a snižování uhlíkové stopy. Celkem je v této sekci 14 přednášek o využití zmíněných vedlejších produktů jak směrem k potravinářským či krmivářským účelům, tak na hnojiva či energii.
Většinu středečního programu pokrývá sekce Odpady z recyklace a výroby automobilů. Toto je nejsilněji obsazená sekce (19 přednášek), nejspíš proto, že se tomuto tématu u nás v Česku nikdo dosud nevěnoval, tedy pokud vím. Jinak je tomu na Slovensku, kde je v této oblasti velice aktivní UNIVNET, univerzitní a průmyslová výzkumně-vzdělávací platforma, která pořádá konference na toto téma pravidelně. Proto jsme s ní navázali spolupráci a na symposiu bude mít ve středu samostatný přednáškový blok. Nejvíce si slibuji od jejich vlastního představení, protože věřím, že výzkumné instituce (a podniky) u nás by se jimi mohly inspirovat a založit obdobnou českou platformu nebo se do jejich činnosti zapojit.
Pro někoho může být nová či zajímavá informace, že slovenská firma BTS & Saker, sp. z o.o., postavila a provozuje v Polsku závod na recyklaci lithium-iontových baterií nebo že pro změnu česká společnost CLASSIC OIL, s.r.o., v Buštěhradě provozuje evropsky unikátní technologii na recyklaci chladicích kapalin a díky ní je Česká republika „evropským unikátem ve zpětném využití těchto nebezpečných odpadů“.
Nad sekcí Druhý život dřeva převzala záštitu Česká akademie zemědělských věd a od její zástupkyně vím, že i zde se jedná o téma na konferencích opomíjené. Příspěvky budou pokrývat jak materiálové využití, tak chemické zpracování použitého dřeva. Sám se nejvíce těším na přednášku zástupkyně Reuse federace Kolik životů má nábytek a jsem zvědav i na přednášku Vývoj tepelně-izolačního materiálu na bázi vypěněného recyklovaného dřeva ze stavebních demolic.
Program celého třetího dne symposia bude věnován výsledkům aktuálních projektů v oblasti odpadů, vody a ovzduší. Jedná se zde trochu o tematický pelmel, ale už jen z názvů přednášek – například Z každého odpadu může být cenná surovina, Strategické prvky v českých popílcích, Mikropolutanty a PFAS v odpadních vodách a jejich odstraňování, Nízkonákladové sorbenty pro čištění odpadních vod – je zřejmé, že se účastníkům vyplatí zůstat až do konce.
Kompletní program symposia včetně souhrnů a registračního formuláře najdete na stránkách TVIP (www.TVIP.cz).
