Odpadní teplo by mohlo pohánět většinu Evropy, tvrdí odborníci

Podle odborníků je největším nevyužitým zdrojem energie na světě odpadní teplo. Jeho efektivnější využívání by nám mohlo pomoci s energetickou krizí, jenomže se zdá, že chybí vůle. Projekty na využití tepla z odpadních vod se objevují ale už i u nás.

Evropští politici se snaží překlenout mezeru mezi nabídkou a poptávkou po energii, vyvolanou přerušenými dodávkami ruského plynu. Země se uchylují k nouzovým opatřením. Například se vrací do provozu odstavené uhelné elektrárny nebo se podepisují nové smlouvy na dodávky zkapalněného zemního plynu (LNG). Přitom se přehlíží snadno dostupná alternativa - energie, kterou již máme k dispozici.

Utíká nám oknem

Využití obrovského množství energie, kterým se v současnosti plýtvá napříč sektory, by mohlo dodat energii pro téměř celou Evropu. „Globální energetická krize je pro nás budíčkem, abychom přestali plýtvat s energií,“ říká Toby Morgan, senior manažer ekologické neziskové organizace Climate Group. „Nyní, více než kdy jindy, potřebujeme lépe využívat energii, kterou již vyrábíme. Nemůžeme si dovolit, aby nám utíkala oknem. Zlepšení energetické účinnosti, jako je zachycování a recyklace odpadního tepla, jsou naprosto zásadní pro snížení poptávky po fosilních palivech a snížení účtů.“

Globální společnost Danfoss v únoru zveřejnila zprávu, která odhaduje, že jen v Evropě činí odpadní teplo 2 860 TWh ročně. To je téměř tolik, co celková spotřeba energie v EU, vynaložené na teplo a teplou vodu. Odpadní teplo je vedlejším produktem většiny průmyslových a obchodních provozů. Uvolňuje se do ovzduší z továren, datových center, čistíren odpadních vod nebo i supermarketů.

Podle autorů zprávy je možné velká část odpadního tepla zachytit a využít pomocí stávajících technologií rekuperace tepla, jako jsou tepelná čerpadla, a navíc využít účinnější klimatizace a výrobní stroje. Mezi další řešení patří zkvalitnění městského plánování a oblastních energetických systémů založených na síti obnovitelných zdrojů energie pro vytápění i chlazení.