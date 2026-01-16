03/2025

Od střech k akumulaci: český energetický trh vstupuje do nové fáze

15. 1. 2026| autor: redakce0

pexels-budget-bizar-92378004-30440447
zdroj: PEXELS

Český energetický trh prochází zásadní transformací. Zatímco éra masivního rozvoje domácích „střešních“ elektráren naráží na své limity, do popředí se dostává sektor velkých průmyslových instalací a velkokapacitní akumulace.

Rok 2025 se do statistik zapsal jako rok „vystřízlivění“ pro rezidenční sektor, ale zároveň jako bod zlomu pro český průmysl, který začíná chápat akumulaci jako klíč k energetické bezpečnosti i obchodní flexibilitě.

Tento obsah je uzamčen

Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.

PřihlásitObjednat předplatné

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Seven energy
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
SmVaK
Vodárenství.cz
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA
Huawei
Nevajgluj
Ekolamp
ZEVO Písek
SKS logo
Meva
BERT CEE
SRVO