Od střech k akumulaci: český energetický trh vstupuje do nové fáze

Český energetický trh prochází zásadní transformací. Zatímco éra masivního rozvoje domácích „střešních“ elektráren naráží na své limity, do popředí se dostává sektor velkých průmyslových instalací a velkokapacitní akumulace.
Rok 2025 se do statistik zapsal jako rok „vystřízlivění“ pro rezidenční sektor, ale zároveň jako bod zlomu pro český průmysl, který začíná chápat akumulaci jako klíč k energetické bezpečnosti i obchodní flexibilitě.
Tento obsah je uzamčen
Pro zobrazení se přihlaste do účtu s aktivním předplatným.
Komentáře