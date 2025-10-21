Ochrana ovzduší – první panel hlavního dne konference PPE 2025

Začínáme představovat hlavní konferenční den konference Povinnosti v podnikové ekologii (PPE) 2025! Ten se uskuteční 12. listopadu v Praze a bude patřit aktuálním legislativním změnám, které přinášejí nové povinnosti pro podnikové ekology.
Na rozdíl od prvního, prakticky zaměřeného dne, nabídne druhý den přehled nejzásadnějších novel zákonů, vyhlášek a předpisů, které vstupují v platnost už v roce 2025 a 2026.
Úvodní dopolední blok nese název Ochrana ovzduší a zaměří se na rozsáhlé změny, které přinesla loňská novela zákona o ochraně ovzduší a také zcela čerstvá novela emisní vyhlášky č. 398/2025 Sb.
Panel otevře klíčová témata, která budou v nejbližších letech určovat provozní odpovědnost firem:
Desatero provozovatele zdroje znečišťování ovzduší: co změnila novela a co musíte změnit vy
Ing. Zbyněk Krayzel
Novela zákona o ochraně ovzduší přináší desítku zásadních povinností, které musí provozovatelé zdrojů promítnout do své praxe. Zbyněk Krayzel shrne přehledně a srozumitelně, co všechno se mění – od zařazování zdrojů podle nových kódů a sčítacích zásad, přes zavedení minimálních odstupových vzdáleností, až po povinnost sledovat provozní parametry. Vysvětlí, jak připravit aktualizaci provozních řádů, školení pracovníků a úpravy v evidenci, i to, jaké nové povinnosti vznikají při hlášení prostřednictvím ISPOP a při provozu zařízení s emisními stropy VOC. Součástí přednášky bude také kontrolní kalendář a výhled dalších změn, které podnikové ekology čekají v příštích měsících.
Jsme vyjmenovaný zdroj? Jak postupovat při zařazení pod kód přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší
Ing. Pavel Ujčík
Změny v kódech a klasifikaci mohou zcela přehodnotit, zda váš provoz spadá mezi vyjmenované zdroje, a tím přidat nové povinnosti i odpovědnost. Přednáška pomůže zorientovat se v nové metodice, posoudit, zda provoz spadá mezi vyjmenované zdroje, a jak správně připravit potřebné podklady. Účastníci se dozvědí, jaká data a dokumenty budou potřebovat k vyhodnocení (technické údaje, kapacitní data, projektovou dokumentaci) a jak spolupracovat s odborně způsobilou osobou (OZO) při zpracování posudku. Součástí bude i přehled dopadů na ohlašování, evidenci a povolení.
Měření provozního parametru znečištění: Co musíte stihnout a co vás to může stát
Ing. Petr Braun
Novela zákona o ochraně ovzduší zavádí povinnost kontinuálního měření provozních parametrů, která znamená pro podnikové ekology nejen novou administrativní zátěž, ale i konkrétní technické a finanční dopady. Petr Braun představí, jaký je doporučený harmonogram příprav, jaká zařízení bude nutné pořídit, jaké požadavky musí měření splňovat (kalibrace, validace, výstupy) a jak je začlenit do provozních předpisů a interní kontroly.
Termín: 11. – 12. listopadu 2025 v Praze/on-line
Panel Ochrana ovzduší: 12. 11. 2025, 9:00–11:00
Podrobný program a registrace:ZDE
