Obnovitelné zdroje poprvé překonaly ve výrobě elektřiny uhlí

Obnovitelné zdroje energie se v první polovině roku 2025 staly největším světovým zdrojem elektřiny. Vyplývá to z analýzy mezinárodního think-tanku Ember, který se dlouhodobě zabývá datovou analýzou a výzkumem v oblasti transformace energetiky. Podle jeho zjištění fotovoltaické a větrné elektrárny poprvé vyrobily více elektřiny než uhelné provozy. Podíl obnovitelných zdrojů na světové produkci elektřiny tak poprvé překonal uhlí, které po více než století dominovalo energetickému mixu.
Růst výroby ze slunce a větru
Za tímto posunem stojí především rychlý nárůst výroby elektřiny ze slunce a větru. Produkce z fotovoltaických elektráren meziročně vzrostla téměř o třetinu, což představuje dosud nejvyšší zaznamenaný přírůstek. Celkově tak solární a větrné zdroje vygenerovaly přes 5000 terawatthodin (TWh) elektřiny, tedy zhruba 34 % celosvětové produkce.
Komentáře