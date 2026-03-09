O ziskovosti zdroje už více rozhoduje čas než účinnost technologie

Starý svět energetiky skončil. Stabilní a relativně předvídatelný systém se změnil v dynamický trh s výraznými cenovými výkyvy během dne. Pro teplárny i průmyslové podniky to znamená zásadní posun: o ekonomice už nerozhoduje jen účinnost technologie, ale především schopnost správně načasovat výrobu a spotřebu. Kdo tuto změnu pochopí, získá konkurenční výhodu. Kdo ji bude přehlížet, může denně prodělávat značné peníze i při technicky bezchybném provozu.
Dřív stačilo mít dobrou technologii, držet stabilní provoz a jednou za rok si vybrat fix nebo spot. Elektřina byla relativně klidná komodita, rozdíl mezi dnem a nocí byl čitelný a případné odchylky se daly přežít bez dramatických dopadů. „Provozovatelé se mohli soustředit na své hlavní řemeslo – vyrábět teplo, provozovat výrobní linky, plnit zakázky. Dnes už nestačí mít jen dobrou technologii a stabilní provoz. O výsledku rozhoduje to, jak dokážeme pracovat s časem a reagovat na vývoj trhu,“ říká Jan Krišpín, generální ředitel ORGREZ.
Růst obnovitelných zdrojů, zejména fotovoltaiky, způsobil výrazné rozdíly mezi levnými a drahými hodinami. Přes den při vysoké výrobě cena elektřiny prudce klesá, ráno a večer naopak roste. Navíc se trh vyhodnocuje po čtvrthodinách – každý den má 96 samostatně oceňovaných úseků. Cena se může změnit během okamžiku a jediná špatně trefená čtvrthodina může výrazně ovlivnit výsledek dne.
Elektřina tak není jedno číslo v korunách za megawatthodinu, ale proces vznikající v čase. Ekonomiku neurčuje jen samotná cena, ale i přesnost plánování a schopnost reagovat na odchylky. „V praxi to znamená, že i technicky špičkový provoz může ztrácet, pokud vyrábí elektřinu v době nízkých cen a spotřebovává ji ve špičkách. Naopak pouhá změna načasování může přinést výrazný efekt bez investice do nové technologie,” upozorňuje Vojtěch Vavřička, ředitel ORGREZ TRADE.
Častá realita: výroba v nevýhodných hodinách a nevyužitá akumulace
U moderní teplárny s kogenerační jednotkou a akumulací tepla je rozdíl mezi řízením podle historických průměrů a plánováním podle predikce cen zásadní. Při statistickém přístupu by zdroje byly spouštěny v předem daných blocích bez vazby na aktuální trh. Potřeba tepla sice bude pokryta, ale výroba elektřiny nebude probíhat vždy v nejvýhodnějších hodinách a akumulace zůstane částečně nevyužita.
Při plánování podle spotových cen a řízení po čtvrthodinách kogenerační jednotka vyrábí především v době cenových špiček, zatímco přebytečné teplo bude ukládáno do akumulace. V levných hodinách se využívají jiné zdroje nebo se dobíjí zásobník. Ekonomický rozdíl vznikne čistě změnou rozhodnutí o čase provozu.
Stejný princip funguje i v průmyslu. Jednosměnný provoz, který spouští výrobu a tím i odběrová maxima brzy ráno, tedy v době ranní cenové špičky, dokáže výrazně snížit náklady pouhým posunem začátku směny o jednu až dvě hodiny. Úspory v některých obdobích mohou dosahovat milionů korun měsíčně. Bez investic, jen díky změně organizace času.
Malým a středním provozovatelům se vyplatí pořídit online trading jako službu
Na tuto novou potřebu neustálého napojení na vývoj trhu reaguje ORGREZ TRADE komplexní službou online plánování provozu a energetického tradingu. „Řídíme teplárnu jako celek a náš model propojuje spotřebu, výrobu a obchod. Pracujeme s přesnými tržními, provozními a meteorologickými daty a podle nich navrhujeme, kdy má který stroj optimálně fungovat – a to každý den,“ vysvětluje Vojtěch Vavřička, ředitel ORGREZ TRADE.
Služba zahrnuje předpovědi spotových cen, každodenní plánování provozu kogeneračních jednotek, tepelných čerpadel, elektrokotlů i akumulace, obchodování s plynem a elektřinou a okamžitou reakci na vývoj trhu. Součástí je také SVR strategie, dispečerská podpora a kompletní asset management.
„Klíčem je datová optimalizace. Tradiční provozní logika byla ‚kotel jede v kaskádě dle spotřeby‘. Moderní logika je ‚každý den znovu rozhodujeme, jaký mix technologií je ekonomicky nejlepší. Rozhodnutí musí být rychlá a automatizovaná,“ říká Jan Krišpín. Systém je nastaven tak, aby i při poruše kotle nebo nečekané aktivaci SVR zůstal provoz ekonomicky optimalizovaný. „Dispečer se stará o bezpečnost, my o ekonomiku,“ doplňuje Krišpín.
Zásadní rozdíl oproti tradičním obchodníkům spočívá v tom, že ORGREZ TRADE neobchoduje hotovou křivku, ale aktivně ji optimalizuje podle reálného provozu. „Obvyklý obchodník nakupuje či prodává křivku, kterou požaduje zákazník – ale neoptimalizuje ji. My jsme naopak trading, který navazuje na reálný provoz. Každý den propojujeme trh, výrobu, spotřebu, odstávky a technické limity technologie. Zákazníkům navíc umíme poradit, jak zdroj technologicky upravit, aby z něj vytěžil ještě víc. To je zásadní rozdíl,“ říká Jan Krišpín.
Podle Vojtěcha Vavřičky je služba přínosná zejména pro menší a střední zákazníky: „Menší a střední zákazník si nemůže dovolit vlastní profesionální trading. S námi získá to, co dosud měli jen velcí hráči – zkušený tým, trading a správu aktiv jako službu. Cenově dostupně a bez investic.“
Nová energetika tak mění základní logiku řízení zdrojů. Nestačí mít moderní technologii. Rozhoduje schopnost každý den znovu vyhodnotit data, naplánovat provoz podle trhu a pružně reagovat na změny. I malá změna v načasování může mít větší ekonomický dopad než další procento účinnosti technologie.
Příklady a výpočty ekonomických dopadů správně načasovaného provozu a obchodování najdete v dalším článku na blogu ORGREZ.
Komentáře