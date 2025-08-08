Nerealistický klimatický cíl ohrožuje český průmysl

Svaz průmyslu zásadně odmítá návrh Evropské komise na 90% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2040 oproti roku 1990. Tento ambiciózní cíl považuje SP ČR za nerealistický a hrozí, že v případě aplikace na Českou republiku způsobí českému průmyslu značné dodatečné náklady, ohrozí jeho globální konkurenceschopnost a dramaticky oslabí jeho pozici na trhu.
Pro ČR, jakožto nejprůmyslovější zemi EU z pohledu hrubé přidané hodnoty i z pohledu zaměstnanosti, budou náklady a ekonomické dopady nadměrně vysoké. „Návrh Evropské komise fakticky urychluje dekarbonizaci a ponechává málo prostoru pro transformaci průmyslu v období mezi lety 2040 a 2050. Navíc ohrožuje samotnou existenci řady průmyslových odvětví, a tím i disproporčně českou ekonomiku s ohledem na její strukturu a podmínky,“ říká Bohuslav Čížek, ředitel sekce Hospodářské politiky SP ČR.
SP ČR zdůrazňuje, že evropský průmysl se již nyní potýká s hlubokou krizí a nejsou zajištěny základní podmínky pro dekarbonizační investice, počínaje konkurenceschopnými cenami energií. Mnoho plánovaných investic v EU je již rušeno, firmy omezují nebo ukončují výrobu a přesouvají ji za hranice, což vede k nahrazování domácí produkce importem. Zároveň evropský průmysl nemá potřebné prostředky na dodatečné investice nezvyšující produktivitu výroby.
Svaz průmyslu a dopravy ČR proto po Vládě ČR požaduje:
- Zajistit podmínky pro bezpečnost a stabilitu dodávek energie a konkurenceschopnost cen energie pro průmysl.
- A proto odmítnout návrh nařízení EK, který stanovuje 90% snížení emisí skleníkových plynů do roku 2040 oproti roku 1990. Je nezbytné přehodnotit cíl s ohledem na aktuální stav průmyslu a podmínky nutné pro dekarbonizaci.
- Vyžádat prozkoumání reálných technických a ekonomických možnosti dosažení cílů do roku 2040, neboť náklady na dekarbonizaci rostou exponenciálně a již stávající trajektorie dekarbonizace se ukazují jako problematické. Cestu další negativní motivace formou posílení restrikcí pro průmysl SP ČR zásadně odmítá.
- Pokud dojde ke stanovení cíle pro rok 2040, prosazovat na úrovni EU vytýčení pouze jednoho cíle, a to v oblasti snižování emisí CO2, nikoli tedy zvláštní cíl pro oblast OZE a energetickou účinnost, aj.
- Vyjednat úpravu tohoto nařízení, která bude reflektovat především výrobní strukturu naši ekonomiky, geografické podmínky ČR (dostupnost obnovitelných zdrojů energie, možnosti záchytu a ukládání CO2) a tím zajistí větší volnost pro průmysl.
- Vyžádat od EK možnosti flexibility k dosažení cíle v rámci EU. Stávající návrhy jsou pro český a evropský průmysl těžce použitelné. Průmysl musí investovat nejdříve v tuzemsku.
- Zásadním způsobem a co nejdříve na úrovni EU revidovat:
- EU ETS: Zavést cenový strop povolenek, nesnižovat bezplatnou alokaci dokud nebude v praxi prokázán 100% účinný CBAM, zrušit podmíněnost bezplatné alokace, pokračovat v kompenzacích nepřímých nákladů, uvolnit pravidla pro MSR (zrušení zneplatňování povolenek), omezit přístup spekulantů na trh s povolenkami či upravit cíl EU ETS a přizpůsobit lineárně redukční faktor v období po roce 2030 cíli pro rok 2050 (ne 2040).
- Pravidla veřejné podpory: Urychlit notifikační řízení a odstranit nadbytečné podmínky při notifikaci, zvýšit intenzitu podpory a neomezovat podporu pro velké podniky.
- Zabezpečit dostatečné kompenzační mechanismy pro ČR jakožto nejprůmyslovější zemi EU, které budou vyvažovat zvýšené úsilí na její straně. Kompenzace by měly jít nad rámec již zmíněného Modernizačního fondu.
Návrh Komise z hlediska emisí a jednotlivých sektorů blíže představen zde.
