Německo dva týdny po sobě nedosáhlo cíle snížení spotřeby plynu

Evropu zasáhly mrazivé teploty, které se podepsaly na zvýšené spotřebě zemního plynu. Německo ve dvou po sobě jdoucích týdnech nesplnilo svůj cíl snížení spotřeby plynu. Prezident německého síťového regulátora vyzval k tomu, aby němečtí spotřebitelé již nyní přemýšleli o zásobě plynu pro příští zimu.

Německo vstoupilo do letošní zimy i díky nařízení Evropské unie o povinném naplnění zásobníků s vysokými zásobami plynu, když v listopadu mělo své zásobníky plynu naplněné na 100 %. Současné mrazivé teploty však mají za následek vysokou spotřebu plynu, jen v pondělí 12. 12. došlo ke spotřebování jednoho procenta zásob plynu země.

"To by mělo nyní zůstat výjimkou," řekl Klaus Müller, prezident německého síťového regulátora (BnetzA), ve středu pro televizní stanici ZDF. V pátek 16. 12. byly německé zásobníky naplněny z 90,2 %. Podle Müllera je Německo "velmi, velmi daleko" od nedostatku plynu. Müller přesto vyzývá, aby němečtí spotřebitelé o příští zimě začali přemýšlet již nyní.

Německo ve dvou týdnech nesplnilo cíl snížit spotřebu plynu o pětinu

Podle Müllera by letošní prosinec mohl být jedním z nejchladnějších za posledních deset let. Německý průmysl a domácnosti proto v minulém a předminulém týdnu nedosáhly cíle ve snížení spotřeby plynu.

Německo i nadále doporučuje snížit spotřebu plynu alespoň o 20 % ve srovnání s průměrem posledních čtyř let, aby bylo možné bezpečně přečkat zimu, a to i v případě mrazů. Poprvé tento cíl nesplnilo ve 48. týdnu, kdy poptávka ve srovnání s průměrem předchozích let klesla o 13 %.

Ve 49. týdnu spotřeba v porovnání s předchozím týdnem vzrostla o 12 % na 3,824 TWh za den, důvodem byl pokles teplot, díky čemuž vzrostla spotřeba domácností. Ve srovnání se čtyřletým průměrem ve výši 4,033 TWh/d byla spotřeba o 5 % nižší. Po zohlednění teplot byla spotřeba ve 48. a 49. týdnu o 12 % nižší než průměr za poslední čtyři roky.

Kritika cenového stropu

Múller se vyjádřil kriticky k nápadu zavést na úrovni Evropské unie cenový strop na zemní plyn. Podle něj by to vedlo k tomu, že si Evropa nebude schopna zajistit dostatek plynu. Namísto toho by evropské země měly sjednotit svojí tržní sílu k získání nižších cen u dodavatelů. “Dobrým nápadem by bylo, kdyby Evropa nakupovala zemní plyn společně,” řekl Müller.