Nejlepší topná sezóna v historii, hodnotí MPO

Předseda vlády Petr Fiala přijel v úterý na bilanční návštěvu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). S ministrem Jozefem Síkelou hovořili o budoucnosti energetiky, úspěšném českém předsednictví a další agendě resortu. MPO výrazně přispělo ke zvyšování energetické bezpečnosti České republiky. Díky rozvoji plynové infrastruktury snížilo Česko od zářijového ukončení dodávek přes plynovod Nord Stream 1 dovoz ruského plynu na maximálně 3,5 procenta.

Premiér připomněl, že se podařilo zažehnat hrozbu, která vyplývala z ruského zneužívání energetiky a nedostatku plynu jako zbraně. V loňském roce Česká republika dosáhla i přes ukončení dodávek přes plynovod Nord Stream 1 nejvyšších dodávek plynu v historii. A rekordně vysoké jsou dodnes. Aktuálně jsou zásobníky naplněny na 74 procent celkové kapacity.

„Předcházela tomu řada novel, vyhlášek, intenzivní spolupráce s obchodníky, spolupráce na unijní úrovni, zajištění podílu v terminálu na zkapalněný zemní plyn v Holandsku, pomohlo nám počasí, ale zásadní podíl na tom máme my všichni. V loňském roce se nám podařilo ušetřit skoro 2 miliardy metrů krychlových plynu, tedy zásobu, která vystačí skoro na 2 zimní měsíce a to je opravdu skvělý počin, za který moc všem děkuji,“ uvedl premiér Petr Fiala.

„Díky snížení spotřeby a rozvoji plynové infrastruktury se podařilo dosáhnout toho, že od zářijového ukončení dodávek přes plynovod Nord Stream 1 tvořil dovoz z Ruska maximálně 3,5 procenta veškerého plynu dovezeného do České republiky. Nahradily ho dodávky z Norska a LNG z Belgie a z Nizozemska,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „I bez dodávek z Ruska zažíváme v oblasti plynu nejlepší topnou sezónu v historii. V roce 2022 na podzim se poprvé v historii povedlo mezi zářím a koncem roku navýšit zásoby plynu. Ostatně dodnes zůstávají zásoby plynu na nejvyšší úrovni v historii.“

Zásadní roli v posilování české energetické bezpečnosti hraje také podíl v LNG terminálu v holandském Eemshavenu, který se vládě podařilo získat ve spolupráci se skupinou ČEZ. „Terminál nám umožňuje dovézt ročně až 3 miliardy krychlových plynu. Vzhledem k tomu, že naše loňská spotřeba byla okolo 7,5 miliard metrů krychlových, umožní nám ji tento terminál pokrýt ze 40 procent. O dalších možných kapacitách nyní jednáme s Německem,“ říká ministr Síkela s tím, že se zbavováním se energetické závislosti na Rusku nám výrazně pomohou také obnovitelné zdroje energie. V loňském roce jsme zaznamenali výrazný rozvoj v této oblasti.

„Podle dostupných údajů už v tom uplynulém došlo k navýšení počtu žádostí o zapojení nových fotovoltaických elektráren. Celkem jde o výkon 16 GW. Meziroční nárůst výkonu u fotovoltaických elektráren tak je čtyřnásobný oproti předešlým rokům. My se tento vývoj snažíme urychlit také změnou legislativy, výrazně jsme navýšili hranici, nad kterou je nutné získat licence či stavební povolení při instalaci obnovitelných zdrojů energie, další změny jsou v legislativním procesu,“ dodává ministr Síkela.

Aby Česká republika dokázala nahradit ruskou ropu, je nutné navýšit kapacitu ropovodu TAL. „Proto jsme přišli s projektem TAL Plus, který nám už ostatní akcionáři ropovodu odsouhlasili a my nyní pokračujeme v jeho přípravě,“ řekl ministr.

Premiér a ministr mluvili také o cenách energií. „Vzhledem k tomu, že obchodníci z důvodu ochrany zákazníků nakupují energie postupně, v cenách zákazníků se to bude také projevovat postupně v průběhu roku. My ale s nimi spolupracujeme na tom, aby k tomu došlo co nejdříve. A již se tak začíná dít. Než tomu tak bude, zavedli jsme stropy cen energií jak pro domácnosti, tak pro malé a střední firmy a i pro velké podniky,“ doplnil premiér.

MPO za rok připravilo celkem šest novel energetického zákona, které doplňuje celkem osm vládních nařízení. Na unijní úrovni ministr Síkela svolal rekordní počet mimořádných rad ministrů pro energetiku.