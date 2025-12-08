Na budovaném ZEVO Komořany se aktuálně instalují speciální armatury

V rámci spolupráce s dodavateli turbíny a přidružených technologií zahájila společnost VALVEA ve druhé polovině roku 2025 dodávky souboru regulačních armatur ucpávkové páry, regulace kondenzátu a dalších regulačních armatur na topné vodě a páře, které jsou umístěny v prostorách strojovny ZEVO Komořany.
ZEVO Komořany, které vzniká v areálu teplárny u Mostu, bude po dokončení v roce 2027 zpracovávat až 150 000 tun směsného komunálního odpadu ročně. Projekt za více než pět miliard korun má pomoci s dekarbonizací regionální energetiky a nahradit část dosavadního spalování uhlí. ZEVO Komořany tak představuje důležitý krok k modernímu, udržitelnému nakládání s odpady v regionu Ústeckého kraje.
Pro tento projekt dodala společnost VALVEA regulační ventily typu VA2012.A a VA2012.3 k regulaci ucpávkové páry a topné vody a ventily VA2011 pro regulaci hladiny v kondenzátoru. Další dodaná armatura je osazena na systému recirkulace kondenzátu. Jde o ventil VA2012. A s třístupňovou kuželkou, která jej chrání před negativními vlivy kavitace. Ventily jsou vybaveny pneumatickými pohony s elektropneumatickými pozicionéry. V oběhu systému topné vody a redukce páry budou instalovány ventily VA2011 a VA2012.A ve světlosti DN150, které jsou ovládány elektrickými servopohony.
Specifické podmínky
Vzhledem k náročným požadavkům na chlazení páry pro zadní ucpávky turbíny byl použit chladič s atomizační párou VA7040, který umožňuje efektivnější chlazení a zkrácení potřebné rovné délky za chladičem. Regulaci průtoku demineralizované vody řídí pneumaticky ovládané ventily typu VA2011. Stabilní tlak tohoto média zajišťuje samočinný regulátor výstupního tlaku VA4001.
Dodávky regulačních armatur společnosti VALVEA a souvisejících technologií pro projekt ZEVO Komořany představují významný příspěvek k realizaci jednoho z nejmodernějších zařízení na energetické využití odpadu v České republice. Díky úzké spolupráci s dodavatelem turbíny a využití ověřených řešení je zajištěno splnění náročných technických požadavků projektu. ZEVO Komořany se tak stává nejen symbolem moderního přístupu k nakládání s odpady, ale i důkazem úspěšné spolupráce průmyslových partnerů při tvorbě energetiky budoucnosti.
Participace na náročných projektech včetně jaderné energetiky
Česká společnost VALVEA dodává zařízení pro energetiku, petrochemii, chemický průmysl a další průmyslová odvětví. Díky vysokým standardům spolehlivosti a bezpečnosti se podílí také na projektech v oblasti jaderné energetiky. Mezi specifika dodávek do tohoto segmentu patří především speciální materiálová provedení, nadstandardní požadavky na seismickou odolnost, přísně kontrolované výrobní procesy a náročnější požadavky na obsah průvodně technické dokumentace.
VALVEA se plánuje zapojit do dostavby nových jaderných bloků v České republice dodávkami regulačních a uzavíracích sedlových ventilů, regulačních a uzavíracích klapek a kulových kohoutů. Za tímto účelem firma vstoupila do strategického partnerství s jihokorejskou energetickou společností Korea Hydro and Nuclear Power Company (KHNP) – vítězem tendru pro dostavbu jaderných bloků JE Dukovany. VALVEA je mimo jiné členem Aliance české energetiky (CPIA), která sdružuje největší dodavatele do jaderné energetiky v České republice.
